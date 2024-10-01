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Bembeyaz bir cilde sahip olmak istiyorsan bu 3 şeyi yap!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.10.2024 16:18
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Cilt rengini açmak ve daha aydınlık bir görünüme kavuşmak, pek çok kişinin ve özellikle kadınların hayali. Doğru adımlarla cilt tonunu dengelemek ve daha parlak bir cilde sahip olmak mümkün. Cilt bakımında kullanılan bazı doğal yöntemler ve dikkat edilmesi gereken rutinlerle istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

Bembeyaz bir cilde sahip olmak istiyorsan bu 3 şeyi yap!

Pürüzsüz ve aydınlık bir cilde kavuşmak, düzenli bakım ve doğru ürünlerle mümkündür. Cildinize uygun yöntemlerle yapılan bakım, sadece görünümünüzü iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda cilt sağlığını da destekler. Bu süreçte doğal içeriklere yönelmek ve basit ama etkili adımlar izlemek oldukça önemlidir.

BEYAZ BİR CİLT İÇİN 3 SIR

pürüzsüz ciltt

1) Ciltte kullanılan doğal ürünler arasında en çok bilinen madde gül suyudur. Erişimi kolay olan gül suyu cilt için tonik olarak kullanılabileceği gibi direkt yıkamada da tercih edilir. İçeriğinde cildin beyazlamasını sağlayan güçlü bileşenler bulunur.

bebek cilt

2) Patatesler çiğ olarak rendele. Elde edilen suyu koyu bölgelere kompres yap. Cildine haftada 1 kez düzenli olarak kullan. Tercihen 1 çiğ patates rendesinin içine 1 yemek kaşığı bal ekleyerek de kullanabilirsin. Boyun ve koltuk altı bölgesindeki kararmalarda da oldukça etkilidir.

cildi nemlendirmek

3) Bir limonu ortadan kes ve suyunu sık. Renginin açılmasını istediğin bölgeye suyunu sür ve hafif dokunuşlarla ovarak masaj yap. 20-30 dakika kadar bekletildikten sonra ılık su ile durula. Kurulandıktan sonra bölgeye nemlendirici sürülebilir.

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Anahtar Kelimeler:
cilt
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