KADIN

Ben aldırma işleminde 'merdiven altı' uyarısı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 17.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, Türkiye'de son yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerde sıklıkla ben aldırma operasyonları yapıldığını söyledi. Çalıkoğlu, ben alınmasının tıbbi işlem olduğunu belirterek, "Kesinlikle asit gibi maddeler kullanılarak, ben aldırma işlemi yapılmamalı. Bunu mutlaka bir dermatoloji uzmanı değerlendirmeli ve cerrahi bir işlemle alınmalı" dedi.

Ben aldırma işleminde 'merdiven altı' uyarısı

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Çalıkoğlu, vücutta sadece benlerin değil aslında tüm değişikliklerin önemsenmesi gerektiğini belirterek, benlerin ayrıca öneminin olduğunu söyledi. Çalıkoğlu, benlerdeki değişikliklerin takip edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Eğer beninizde şekil ya da renk değişikliği, simetri bozukluğu, düzensizlik gelişirse ve çok kısa sürede de hızlı büyüme gösterirse mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir. Dermatoloji kliniklerinde oldukça ekonomik bir yöntemle de bu benlerini insanlar hem gözle muayene hem dermoskopi cihazıyla baktırabilir. Bu muayeneler sosyal güvenlik kapsamındadır. Bütün devlet hasteneleri ya da eğitim araştırma hastanelerinde insanlarımız rahatlıkla benlerini tedavi için doktorlara gösterebilir" diye konuştu.

'RENK DEĞİŞİMİNE DİKKAT'

Prof. Dr. Çalıkoğlu, mevcut bende ani büyüme, renk değişimi ya da koyulaşma ve simetrinin bozulması olursa mutlaka harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Çalıkoğlu, bu aşamadan sonra mutlaka dermatoloji uzmanına gidilmesi gerektiğini kaydederek, "Halkta 'Benlere bıçak değdiğinde kötü huyluya dönüşebiliyor' şeklinde bir düşünce var. Yaz aylarında benin alınması gerekiyorsa zamana bakılmaz. Ama cerrahi uygulamalarda daha çok yaz aylarını tercih etmiyoruz. Kansere dönüşme potansiyeli olan bir benin alınmaması o kişinin hayatını tehdit eder, alınması değil. Bu yanlış bir inanış" dedi.

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'MERDİVEN ALTI' UYARISI

Türkiye'de son yıllarda 'merdiven altı' diye tabir edilen yerlerde sıklıkla ben aldırma operasyonları yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Çalıkoğlu, "Ben alınması tıbbi bir işlem. Kesinlikle asit gibi maddeler kullanılarak ben aldırma işlemi yapılmamalı. Bunu mutlaka bir dermatoloji uzmanı değerlendirmeli ve cerrahi bir işlemle alınmalı. Dolayısıyla bu işlemlerin merdiven altı yerlerde asit yakılması ya da lazerle yapılması ve doktor olmayan kişiler tarafından yapılması son derece sakıncalıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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ben aldırma işlemi ben renk değişimi

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