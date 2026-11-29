BALIK BURCU

Balık burçları son aylarda maddi konularda önemli sorgulamalardan geçti. Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki geri hareketi, finansal kararlarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.

Aralık ayında iki gezegenin de ileri hareketine dönmesiyle birlikte maddi konularda beklenen gelişmeler yaşanabilir. Temmuz ayından bu yana üzerinde çalışılan işler sonuç vermeye başlayabilir. Özellikle emek verilen konularda kazanç elde etme fırsatları doğabilir.

Balık burçları yılı maddi açıdan daha güçlü kapatırken bu olumlu gelişmelerin 2027'de de devam etmesi bekleniyor.

AKREP BURCU

Akrep burçları için aralık ayı, verilen emeklerin karşılığını alma zamanı olabilir. Ayın ilk haftasında Merkür'ün Yay burcuna geçmesi, maddi konularda hareketlilik yaratabilir. 8 Aralık'taki Yay Yeni Ayı da yeni finansal başlangıçların kapısını aralayabilir.

Özellikle kariyerinde veya eğitim hayatında değişiklikler yaşayan Akrep burçları, uzun süredir bekledikleri haberleri alabilir. Merkür'ün etkisiyle para konularında olumlu gelişmeler yaşanırken yeni kazanç fırsatları da ortaya çıkabilir.

Son bir yılda yaşanan zorlukların ardından Akrep burçları, verdikleri mücadelenin karşılığını almaya başlayabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları için maddi açıdan önemli gelişmeler 12 Aralık'ta Jüpiter'in Aslan burcunda geri hareketine başlamasıyla gündeme gelebilir. Jüpiter'in yaz aylarından bu yana para alanında etkili olması, Yengeç burçlarının farklı kazanç yollarını değerlendirmesine neden oldu.

Bu süreçte bazı harcamalar ve yatırımlar da gündeme gelmiş olabilir. Ancak Jüpiter'in geri hareketiyle birlikte yapılan yatırımlardan geri dönüş alınması bekleniyor.

Özellikle nisan ayına kadar sürecek dönemde daha önce yapılan harcamaların karşılığının alınabileceği belirtiliyor. Yengeç burçlarının bu süreçte gereksiz harcamalarını azaltarak maddi fırsatlara odaklanması öneriliyor.