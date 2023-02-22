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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil paylaştı: "Hava aydınlanana kadar avize sallanıyor mu diye bakıyorum"

22.02.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Firuze rolüyle ekranlara gelen Pelin Akil, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyerek yıkıma, binlerce kişinin ölümüne neden olan depremin ardından endişelerini dile getirdi. Uyku ilacı içmesine rağmen uyuyamadığını, geceleri uyandığını paylaşan ünlü oyuncunun o ifadeleri dikkat çekti.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil paylaştı: "Hava aydınlanana kadar avize sallanıyor mu diye bakıyorum"

Arka Sıradakiler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlarla ekranlara gelen iki çocuk annesi Pelin Akil deprem sonrası hissettiklerini paylaştı. Uyku bozukluğu yaşadığını söyleyen Akil, geceleri uyanıp avize sallanıyor mu diye sabaha kadar tavana baktığını belirtti. İşte Akil'in o açıklaması...

Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil paylaştı:

"AVİZE SALLANIYOR MU DİYE BAKIYORUM"

Pelin Akil sosyal medya hesabı üzerinden hisleriyle ilgili paylaşım yaptı. Uyku sorunu çeken ve beklenen İstanbul depremini düşünen Akil şu ifadeleri paylaştı:

"Ben mi nasılım? Özellikle akşam olunca uyku ilaçları + yatıştırıcı çaylarla birlikte hala uyuyamayan, evde en son uyuyan kişi olmaktan son derece korkan, uykuya şans eseri dalarsam da 04.00 civarlarında uyanıyorum, ya kabuslarla ya da aniden avize sallanıyor mu diye dik dik tepeye kitlenip bakarak ve hava aydınlanana kadar öylece kalarak... Sonra üstüm örtülüyse üşüsem de açıyorum neden? Çünkü hak görmüyorum, şanslıysa çadırı o da varsa üşüyerek uyumaya çalışan onca depremzede varken…

Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil paylaştı:

Uyandıktan sonra da deprem bekliyorum, beklenir mi ya deprem? Hadi oldu, hadi şanslıysak kurtulduk bir şekilde, kurtulmak? İstanbul yangın yeri…

Yollar binalardan kapanmış, ulaşım yok, telefon çekmiyor, açlık, sefalet, şiddet, öfke… Kurtuluş mu olur bu?

Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil paylaştı:

Beklenen, ben kafamı avizeye dikip beklemesem de gelecek, hiçbir önlem yok, önlemden bahseden bile yok, ha a4 kağıdına çizilen hayali evler yeni şehirler dışında...

O zaman şuraya da bir uykuyu çizelim. Hoop gittim ben, 04.00 gibi görüşürüz, sonrası mı? Sonrasını biliyorsunuz işte."

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