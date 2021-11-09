Ben her işimi kendim hallederim diyenlere en iyi şarjlı matkap tavsiyeleri

Şarjlı matkaplar, özellikle de günlük tadilat işlerinde adeta hayat kurtarıyor, dolayısıyla her evde bulunması gereken aletler arasında yer alıyor. Ayrıca şarjlı matkaplar, sürekli kullanıma hazır halde olabildikleri ve kablo kalabalığı yaratmama özellikleriyle de büyük bir kolaylık sağlıyor. Üstelik bu aleti kullanmak için usta olmanız da gerekmiyor. Örneğin; duvara bir tablo asmak veya satın aldığınız ve demonte gelen eşyaların kurulumunu yapmak için çoğu zaman bir matkaba ihtiyacınız olabilir.

Şarjlı matkap alternatiflerini incelerken amatör şarjlı matkaplar, yarı profesyonel şarjlı matkaplar ve profesyonel şarjlı matkaplar arasından ihtiyacınıza uygun olanı seçmenizde fayda olduğunu hatırlatalım. Ayrıca, yapacağınız tadilat işlerinde delme fonksiyonuna ihtiyacınız varsa darbeli makineleri tercih etmeniz sizin için daha doğru bir seçim olabilir. Küçük vidalama işlerinden duvar delmeye, eşya montajından demontajına birçok ev tadilat işinde size yardımcı olabilecek en iyi şarjlı matkap alternatiflerini sizin için inceledik.

1. Hafif olsun, rahat kullanılsın diyenlere:

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En iyi şarjlı matkap sıralaması yaparken bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir alternatif olan Dewalt markasının DCD996P2 modeli, 3 vitesli metal şanzımanı sayesinde çalışma süresini bir hayli arttırabiliyor. Ayrıca kompakt tasarımıyla da dikkat çeken Dewalt markasına ait bu şarjlı matkap, dayanıklılığı ve uzun kullanım ömrüyle de öne çıkıyor. Maksimum 95 Nm torkta çalışan bu şarjlı matkabın maksimum delme kapasitesi ahşap üzerinde 50 mm, metal üzerinde 13 mm, duvarda ise 16 mm. Köklü ve eski bir marka olan Dewalt'un bu şarjlı matkabı 2.13 kilogramlık ağırlığı sayesinde de uzun saatler rahat bir şekilde kullanılabiliyor.

Dewalt markasının bu şarjlı matkabını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Profesyonel ama bütçe dostu olsun diyenlere:

Evde vidalamadan duvar delmeye birçok işi usta çağırmadan yapmanıza yardımcı olacak, bütçenizi de çok zorlamadan alınabilecek en iyi şarjlı matkap önerisi Stanley markasının bu modeli olabilir. Bu yüksek hız ve torkla çalışabilen şarjlı matkap, etkili bir güç üretebiliyor ve darbeli moduyla da çelik ve beton yüzeylerde zorlanmadan işini yapıyor. Bu cihaz, ahşap yüzeylerde 38 mm'lik geniş delikler açabilmesinin yanı sıra geri dönüş moduyla da sıkışan vidaları rahatlıkla çıkarabiliyor. Bu cihazı kullanırken şarj göstergesi sayesinde ne kadar şarjı kaldığını görebiliyor, işinizin yarım kalmasının önüne geçebiliyorsunuz. Ayrıca bu cihazın bir güzelliği de açma kapama düğmesine bastığınız anda karanlık ortamlarda görüş sağlayan LED lambanın da otomatik olarak devreye girmesi.

Stanley markasının bu şarjlı matkabına göz atmak için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

3. Ergonomik, pratik ve güçlü bir alternatif arayanlara:

Evdeki ufak tefek tadilat işlerinde sizi usta çağırmaktan kurtaracak, kendi işinizi hızlıca yapabilmeniz için size yardımcı olacak bir şarjlı matkap önerisi de Einhell markasının Ee-Cd 18/2 modeli olabilir. Einhell'in son derece güçlü bir cihaz olan bu şarjlı matkabı, ergonomisi ve pratikliği ile sunduğu kullanım konforu sayesinde de öne çıkıyor. Bu cihazın kalpleri çalan bir özelliği de 30 dakika gibi kısa bir sürede tam şarj olması. 21 adet farklı tork ayarı bulunan bu cihazı çalıştığınız yüzeye uyumlu olacak şekilde dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu cihaz, biri vidalama diğeri de delme işlemi için olmak üzere toplam 2 vites ayarına sahip. Sadece 1.35 kilogram ağırlığındaki bu cihazı, pratik bel klipsi sayesinde çalışma esnasında gerektiği takdirde belinize asabiliyorsunuz.

Einhell'in bu pratik ve ergonomik şarjlı matkap modelini detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız buraya tıklayın.

4. Hafif ama güçlü bir alternatif arayanlara:

Ustalık gerektirmeyen birçok tadilat işini yapmanıza yardımcı olacak matkap önerilerini sıralarken Makita markasının Dhp453sfe3 adını verdiği darbeli matkabından söz etmemek olmaz. Bu cihazın en dikkat çeken özelliklerinden birinin üç akülü olması sayesinde iyi bir güç performansı sergilemesi olduğunu söylemekte fayda var. Markanın dakikada 1300 devire kadar çalışan bu cihazı; ahşap yüzeylerde 36 mm, çelik ve tuğlada ise 13 mm'ye kadar bir derinliğe ulaşabiliyor. 1.7 kilogram ağırlığındaki bu cihazı hafif yapısı sayesinde uzun süre rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.

Makita markasının bu şarjlı matkap modelini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Kapsamlı bir cihaz arayanlara:

Ev içinde yapılması gerekebilecek vidalama, delme, kurulum gibi birçok işi rahatlıkla yapmanıza yardımcı olacak kapsamlı bir cihaz arayışındaysanız Dawreek markasının bu 30 parçalı şarjlı matkabına bakabilirsiniz. 1 saat gibi kısa bir sürede tam şarj olup uzun süre çalışabilen bu cihaz, aksesuarlarıyla öne çıkıyor. Cihazın paketi içinde farklı matkap uçlarından tornavida uçlarına, penseden kontrol kalemine kadar birçok aparatın bulunduğu 30 parçalık bir aksesuar seti yer alıyor. Cihazın ayrıca son derece şık ve paket içerisindeki her aksesuar için ayrı bölmesi olan bir taşıma çantası da mevcut.

Dawreek markasının 30 parçalı, şarjlı matkap setini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

6. Ömürlük bir cihaz arıyorsanız:

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Evinizdeki ufak tefek tadilat ve kurulum işlerini kendiniz yapmak istiyor ve bunun için ömürlük bir şarjlı matkap arıyorsanız Alman markası Bosch'un Professional GSB 18V-50 modeli sizin için iyi bir alternatif olabilir. Son derece dayanıklı ve sağlam olan bu cihaz, tasarımı ve kömürsüz motoruyla sessiz çalışmasıyla da gönülleri fethediyor. Ayrıca bu cihaz iyi bir çıkış gücüne sahip olduğu için pil ömrüyle de öne çıkıyor. 20 farklı tork ayarına sahip olan bu cihaz, bu özelliği sayesinde farklı kullanımlar için farklı tork ayarları yaparak kendisinden maksimum performans almanızı sağlıyor.

Bosch markasının GSB 18V-50 adını verdiği şarjlı matkap modelini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

7. Kapsamlı bir alternatif daha:

Evde vidalama, kurulum, delme gibi birçok işi kendi başınıza yapmak için ihtiyacınız olabilecek birçok parçayı bir arada bulabileceğiniz bir şarjlı matkap seti arıyorsanız Rhion markasının 32 parçalı bu seti aradığınız seçenek olabilir. Hızlı uç değiştirme özelliği sayesinde tadilat işlerindeki yüksek performansı ile öne çıkan bu cihaz, yanında spiral falçatadan yedek falçata bıçağına, dijital kontrol kaleminden çekice birçok aksesuarın içinde bulunduğu toplam 32 parçalık bir set olarak geliyor. Ayrıca bele asma aparatı sayesinde iş sırasında gerektiği takdirde cihazı belinize asabiliyorsunuz. Böylece herhangi bir yere bırakmak durumunda kalmıyorsunuz. 2 vitesli şanzımana sahip olan bu cihaz, 1.4 kilogramlık ağırlığıyla da uzun süreli çalışmalarda yorgunluğa sebep olmuyor.

İyi düşünülmüş aksesuar setiyle dikkat çeken Rhion markasının bu şarjlı matkabını detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

8. Kendini koruyabilen bir cihaz arayanlara

Elektrikli el aletleri denildiğinde akla ilk gelen markalardan AEG'nin Bs 12 C2 adını verdiği cihazı da sizin için iyi bir şarjlı matkap önerisi olabilir. AEG markasının delme modu haricinde 17 kademeli tork ayarı bulunan bu cihazı, darbesiz modeller arasında yer alıyor. Sağ-sol fonksiyonu ile her iki elle de çalışma imkanı tanıyan bu cihaz, büyük bir kullanım kolaylığı sunuyor. Ayrıca aşırı yük korumasıyla da güvenliğinizi sağlayan bu şarjlı matkap, 1.1 kilogramlık ağırlığıyla da tadilat işlerinizi yaparken sizi yormuyor. Bu cihaz, makineye veya aküye zarar verebilecek voltaj düşmelerinde otomatik olarak kapanarak kendini korumaya alıyor. AEG markasının bu cihazı, akü ömrünün maksimum olmasını sağlayan hücre bazlı özel optimum şarj deşarj özelliğiyle de dikkat çekiyor.

AEG markasının Bs 12 C2 isimli şarjlı matkabını buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

9. Güçlü ve pratik bir ürün arayanlara:

Özellikle de evde yapacağınız küçük tadilat işlerinde güçlü ve pratik tamirat çözümleri sağlayan bir şarjlı matkap arıyorsanız PROJCB Plus X-torq sizin için doğru bir seçim olabilir. Bu cihaz, sahip olduğu compact darbe vuruş özelliği sayesinde beton ve ahşap gibi yüzeyleri delerken hiç zorlanmıyor. Son derece güçlü bir motora sahip olan bu şarjlı matkap, sahip olduğu X-TORQ motor koruma teknolojisi sayesinde de motorda meydana gelebilecek yanma, bozulma gibi problemlerin önüne geçebiliyor. Cihazın içinde bulunan 2 adet 5Ah, 30 dakika gibi çok kısa bir sürede tam şarj oluyor. Sadece 1.6 kilogramlık ağırlığıyla son derece hafif olan bu makine, 540- 2400 RPM aralığında dönüş hızlarına sahip.

Bu şarjlı matkabı incelemek ve cihaz hakkında bilgi almak için buraya tıklamanız yeterli.

10. Minimalist bir alternatif arayanlara:

Teknoloji dünyasının sevilen ve sıklıkla tercih edilen markası Xiaomi'nin Mijia Smart Tornavida isimli cihazı, şarjlı matkap arayışınız için iyi bir alternatif olabilir. Minimalist tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi'nin bu modeli, özellikle mobilya montajı ve demontajı, elektrik cihaz montajı, bisiklet tamiratı gibi birçok işte yardımınıza koşacak bir cihaz. Ayrıca son derece iyi bir performans sergilemesine rağmen her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz kadar küçük olan bu cihaz, dakikada 200 devir çevirebiliyor ve 5 Nm tork gücüne sahip. Cihazın 2000 mAh gücündeki bataryası yaklaşık 2 saatte tam olarak şarj olabiliyor. Yanında gelen 12 adet tornavida ucunun cihazın içinde saklanabiliyor olması da cihazın kullanımına ayrı bir pratiklik katıyor.

Xiaomi markasının basit tamiratlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz, küçük boyutu ve hafifliği sayesinde her yere taşıyabileceğiniz bu cihazını incelemek için buraya tıklayın.

11. Kompakt ve hafif bir cihaz arayanlara:

Küçük tamirat ve tadilat işlerini ustaya ihtiyaç duymadan halletmek istiyor ve ihtiyacınıza yönelik bir şarjlı matkap arıyorsanız Black & Decker markasının BDCHD18BAFC adını verdiği kompakt ve hafif bu modeli sizin için uygun bir seçenek olabilir. Dakikada 360 ile 1400 devir aralığında çalışabilen bu güçlü cihaz, 2 vitesli bir şanzımana sahip. Hız modunda vida sökme ve takma işlerini yapabileceğiniz bu makinenin tork modunda ise delme ve darbe işlerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz. 70 Nm tork gücü ile duvar, ahşap, beton, çelik, metal ve plastik yüzeylerde rahatlıkla çalışabilen bu cihaz, elektronik hız ayarı ile de dönüş hızını malzemeye uygun şekilde ayarlıyor. Kompakt tasarımı sayesinde tek elle bile rahatlıkla kullanabileceğiniz bu makine, çift akü sistemi sayesinde ise şarj süresini beklemeye ihtiyaç duymadan kesintisiz bir şekilde çalışabiliyor. Darbe modunda dakikada tamı tamına 21000 darbe imkanı sunan Black & Decker marka bu cihaz, 3.4 kilogramlık ağırlığıyla da son derece portatif bir ürün.

Black & Decker'ın bu kompakt ve hafif cihazını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

12. Pratik, konforlu ve güçlü bir alternatif arayanlara:



Uygun fiyatlı alternatiflerden biri olan Leopard markasının Lxt3650 model şarjlı matkabı, görünümüyle dikkat çekiyor. Profesyonel özellikler barındıran bir cihaz olan Lxt3650, 36 V 5 Ah çift batarya sistemi sayesinde uzun bir süre çalışabiliyor. Otomatik kilitleme özelliği ile çok pratik bir şekilde uçlarını değiştirebileceğiniz bu makine, 80 Nm tork gücü ile en sert yüzeylerde bile çok rahat bir şekilde çalışabiliyor. Değişken hız özelliği, elektrikli freni, tutuşu kolaylaştıran kauçuk bölümleri ve karanlık ortamları aydınlatabilen LED çalışma ışığı ile son derece konforlu bir kullanım sunan bu cihaz, 1.4 kilogramlık ağırlığıyla da tek elle bile çalışabilme kolaylığı sağlıyor.

Leopard markasının bu pratik ve konforlu cihazını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

