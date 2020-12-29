Bengal kedisi özellikleri ve bakımı

Karakteristik yapısına bakıldığında insanlar ve özellikle de çocuklar ile çok iyi geçinen bir ırk olan Bengal kedileri, güçlü vücut yapısına sahip tam bir vahşi yaşam kedileridir. Kedilerde görmeye alışkın olmadığımız suyu sevme özelliği, Bengal kedilerinde mevcuttur. Hatta yetişkinlik döneminde çoğu Bengal kedisi yüzebilmektedir. Bengal Kedilerinin Tarihi Bengal kedisi, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde beslenmeye başlanmıştır. Görünüş olarak vahşi bir kaplanı andıran, insanların evde beslemeye çekindiği bir cinstir. Görünüşüne zıt olarak diğer kedi cinslerine oranla daha insancıl ve sakin bir yapıya sahiptir. Veterinerlerlerin çocuklu ailelere özellikle sahiplenmelerini tavsiye ettiği Bengal kedileri, köklü bir geçmişe sahiptir. Uzun yıllardır Amerika’daki aileler tarafından beslenmiş fakat uluslararası kedi türleri arasına 1997 yılında girebilmiştir. Atletik, güçlü ve sağlam vücut yapılarına sahiptir. Sıradan cinsler ile yan yana konulduğunda, Bengal kedileri bariz olarak kendilerini belli etmektedir. Uzun boya ve leopar derisi desenine sahip olması, onu diğer kedilerden ayıran en önemli özellikleridir.

Çeşitli cinsler ile çiftleştirilmesi sonucu 4 ayrı Bengal kuşağı oluşmuştur. Bunlardan en sakin ve en insancıl olan kuşak şüphesiz F4 kuşağı Bengallerdir. F4 Bengali, eve tam anlamıyla uyum sağlayan, çocukları da bir o kadar seven uysal bir kedidir. Ayrıca Bengallerin; Mısır Mausu, British Shorthair ve Habeş cinsi kediler ile çiftleştirilmesi sonucu çok gözde bir melez olan Asya leopar cinsi kediler oluşmaktadır. Bengal Kedilerinin Kişilik Özellikleri Nelerdir? Nadir de olsa bazı Bengal kedilerinin vahşi kişilikler ön planda olabilir ve insan eline gelmek istemeyebilir. Bu yine de onların vahşi olup insanlara saldırgan bir tavır ile yaklaşacağı anlamına gelmez. Bengal kedisi yavru olarak sahiplenildiğinde bu sorun kolaylıkla aşılabilir. Yavruyken sahiplendiğiniz Bengallere gerekli eğitimleri verirseniz, tam bir aile kedisi olacaktır. Her ne olursa olsun sizin ona güzel bir şekilde yaklaşmanızı da göz ardı etmeyeceklerdir. Tam bir ilgi bağımlısı olan Bengaller, yeterince ilgi görmediği zamanlarda depresyona girebilirler. Evde yalnız kaldıklarında sahibi gelene kadar hiçbir şey yapmadan saatlerce oturabilirler bu da onların psikolojilerini olumsuz yönde etkiler.

Birçok kedide gördüğümüz suyu sevmeme, Bengal kedileri için geçerli değildir. Balık avlama konusunda tam bir usta olan Bengal kedileri su ile vakit geçirmeye bayıldıklarından banyo saatlerinde size hiç zorluk çıkarmayacaktır. Eğer evinizde bir akvaryum varsa balıkların zarar görmemesi için kapağını her zaman kapalı tutmalısınız. Bengal kedileri insan canlısı olmalarına rağmen çoğu zaman insanlar ile oyun oynamak istemezler. Sevilmekten hoşlanan fakat kucağa alınmayı pek sevmeyen Bengaller, kediler için özel olarak üretilen oyuncaklar ile oynatılmalıdır. Bengal Kedisinin Görünümü Ve Diğer Fiziksel Özellikleri Bengal kedileri kaslı yapılarıyla ve uzun boylarıyla dikkat çekmektedir. Tırnak kesimi sırasında veteriner hekimlerin en çok zorlandığı kedi türü olan Bengallerde tırnak kesimi en az iki veteriner hekim tarafından yapılmaktadır. Onları eşsiz güzellikte ve diğer kedilerden farklı kılan bir diğer özelliği ise adeta bir leoparı andıran tüy renklerine sahip olmasıdır. Leopar desenli Bengallerin yanında, kahverengi benekli, mavi gözlü benekli, siyah düz, gümüş benekli, mavi gözlü kar benekli tüy yapısına sahip Bengaller de bulunmaktadır.