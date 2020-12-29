Bengal kedisi özellikleri ve bakımı

Karakteristik yapısına bakıldığında insanlar ve özellikle de çocuklar ile çok iyi geçinen bir ırk olan Bengal kedileri, güçlü vücut yapısına sahip tam bir vahşi yaşam kedileridir. Kedilerde görmeye alışkın olmadığımız suyu sevme özelliği, Bengal kedilerinde mevcuttur. Hatta yetişkinlik döneminde çoğu Bengal kedisi yüzebilmektedir.
Bengal kedisi, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde beslenmeye başlanmıştır. Görünüş olarak vahşi bir kaplanı andıran, insanların evde beslemeye çekindiği bir cinstir. Görünüşüne zıt olarak diğer kedi cinslerine oranla daha insancıl ve sakin bir yapıya sahiptir.
Veterinerlerlerin çocuklu ailelere özellikle sahiplenmelerini tavsiye ettiği Bengal kedileri, köklü bir geçmişe sahiptir. Uzun yıllardır Amerika’daki aileler tarafından beslenmiş fakat uluslararası kedi türleri arasına 1997 yılında girebilmiştir.
Atletik, güçlü ve sağlam vücut yapılarına sahiptir. Sıradan cinsler ile yan yana konulduğunda, Bengal kedileri bariz olarak kendilerini belli etmektedir. Uzun boya ve leopar derisi desenine sahip olması, onu diğer kedilerden ayıran en önemli özellikleridir.
Çeşitli cinsler ile çiftleştirilmesi sonucu 4 ayrı Bengal kuşağı oluşmuştur. Bunlardan en sakin ve en insancıl olan kuşak şüphesiz F4 kuşağı Bengallerdir. F4 Bengali, eve tam anlamıyla uyum sağlayan, çocukları da bir o kadar seven uysal bir kedidir. Ayrıca Bengallerin; Mısır Mausu, British Shorthair ve Habeş cinsi kediler ile çiftleştirilmesi sonucu çok gözde bir melez olan Asya leopar cinsi kediler oluşmaktadır.
Nadir de olsa bazı Bengal kedilerinin vahşi kişilikler ön planda olabilir ve insan eline gelmek istemeyebilir. Bu yine de onların vahşi olup insanlara saldırgan bir tavır ile yaklaşacağı anlamına gelmez. Bengal kedisi yavru olarak sahiplenildiğinde bu sorun kolaylıkla aşılabilir. Yavruyken sahiplendiğiniz Bengallere gerekli eğitimleri verirseniz, tam bir aile kedisi olacaktır. Her ne olursa olsun sizin ona güzel bir şekilde yaklaşmanızı da göz ardı etmeyeceklerdir.
Tam bir ilgi bağımlısı olan Bengaller, yeterince ilgi görmediği zamanlarda depresyona girebilirler. Evde yalnız kaldıklarında sahibi gelene kadar hiçbir şey yapmadan saatlerce oturabilirler bu da onların psikolojilerini olumsuz yönde etkiler.
Birçok kedide gördüğümüz suyu sevmeme, Bengal kedileri için geçerli değildir. Balık avlama konusunda tam bir usta olan Bengal kedileri su ile vakit geçirmeye bayıldıklarından banyo saatlerinde size hiç zorluk çıkarmayacaktır. Eğer evinizde bir akvaryum varsa balıkların zarar görmemesi için kapağını her zaman kapalı tutmalısınız.
Bengal kedileri insan canlısı olmalarına rağmen çoğu zaman insanlar ile oyun oynamak istemezler. Sevilmekten hoşlanan fakat kucağa alınmayı pek sevmeyen Bengaller, kediler için özel olarak üretilen oyuncaklar ile oynatılmalıdır.
Bengal kedileri kaslı yapılarıyla ve uzun boylarıyla dikkat çekmektedir. Tırnak kesimi sırasında veteriner hekimlerin en çok zorlandığı kedi türü olan Bengallerde tırnak kesimi en az iki veteriner hekim tarafından yapılmaktadır.
Onları eşsiz güzellikte ve diğer kedilerden farklı kılan bir diğer özelliği ise adeta bir leoparı andıran tüy renklerine sahip olmasıdır. Leopar desenli Bengallerin yanında, kahverengi benekli, mavi gözlü benekli, siyah düz, gümüş benekli, mavi gözlü kar benekli tüy yapısına sahip Bengaller de bulunmaktadır.
Dişi ve erkeğin vücut ağırlığı hemen hemen eşit olup ortalama 5 kilogram civarındadır. Tüylerindeki desen, keskin yüz hatları ve sinirli bakışları olması sebebiyle vahşi bir kedi imajı oluşturmaktadır.
Kalın ve kısa tüy yapısına sahip olan Bengaller, diğer kedilere göre daha fazla bakıma ihtiyaç duyarlar. Düzenli olarak taranmak ya da fırçalanmak isterler. Düzenli olarak taranmayan Bengallerde, tüylerde şekil bozukluğu oldukça sık görülür. Yine diğer tüm kedilerde olduğu gibi ağız ve diş sağlığı açısından kedinizin dişlerini günlük en az 1 defa fırçalamalısınız. Ayak ve tırnaklarının sağlığı için mutlaka düzenli olarak tırnaklarını törpülemeli ve uzayan tırnaklarını kesmelisiniz.
Kedinizin zinde ve uzun ömürlü olabilmesi için kaliteli ve besleyici mamalar almalısınız. Pahalı olan her mama besleyici olmadığından, veteriner hekiminizin tavsiye ettiği mamaları almaya özen gösterin. Eğer tüm bu şartları karşılayabilecekseniz bir bengal kedisi sahiplenmelisiniz.
İri vücutları ve dayanıkları yapıları sayesinde diğer kedi türlerine göre ömürleri uzundur. Uzun süre yaşamına devam edebilmesi için ona sağladığınız şartlar oldukça önemlidir. Kullandığınız mama, onun egzersiz yapabilmesi için hazırladığınız ortam ve düzenli aşılama gibi olaylar bunlardan bazılarıdır.
Kedinize yaşayabileceği güzel bir ortam hazırlarsanız ortalama 12 yıl ile 16 yıl boyunca size dostluk edecektir.
Yazının başında bengal kedilerinin bir aile kedisi olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla Bengal kedileri çocuklarla da iyi geçinirler. Çocuklarla oyunlar oynamaktan, onları kovalamaktan zevk alan Bengal kedileri, kalabalık ve çocuklu ailelerde kendilerini daha mutlu hissederler.
Hayatın hiçbir yerinde hayvanların satılmasını ve satın alınmasını kesinlikle önermiyoruz. Bunun yerine Bengal kedisi sahiplendirme adı altında kurulan bazı platformlardan kedi sahiplenebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum