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  4. 'Beni seviyor musun?' sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 19:55 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde iddiaya göre "Beni seviyor musun?" sorusuna hayır cevabını alınca sevgilisinin kullandığı aracın direksiyonunu kıran kadın, aracın karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu ağır yaralandı, sevgilisi ise hafif yaralandı.

'Beni seviyor musun?' sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde M.T. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.B. idaresindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.T. hafif, yanında oturan G.A. adlı kadın ise ağır yaralandı. Yaralılardan G.A, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinden Bursa’ya sevk edildi.

G.A.’nın direksiyon başındaki sevgilisi olduğu iddia edilen M.T’ye "Beni seviyor musun?" diye sorduğu, "Hayır" karşılığını alınca sinirlenerek direksiyona müdahale edip kırdığı iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası

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