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Benim Güzel Ailem dizisinin Öznur'u Melis Babadağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melis Babadağ'ın oynadığı dizi ve filmler

21.06.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benim Güzel Ailem dizisinin Öznur'u Melis Babadağ vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizi bugün TRT 1'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Sadullah Çelen'in yönetmen koltuğunda oturduğu Benim Güzel Ailem dizisinin senaryosunu Baykut Badem kaleme aldı. Peki, Melis Babadağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Benim Güzel Ailem dizisinin Öznur'u Melis Babadağ'ın oynadığı dizi ve filmler...

Benim Güzel Ailem dizisinin Öznur'u Melis Babadağ kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melis Babadağ'ın oynadığı dizi ve filmler

Melis Babadağ bugün TRT 1'de ilk bölümü ile ekrana gelecek olan Benim Güzel Ailem dizisi nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzleyicide merak uyandıran Benim Güzel Ailem dizisi, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini konu edinecek. Melis Babadağ günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte, Benim Güzel Ailem dizisinin Öznur'u Melis Babadağ hakkında bilgiler...

MELİS BABADAĞ KİMDİR?

Melis Babadağ, 17 Ocak 1984 tarihinde Adana'da doğdu. 2002 yılından itibaren reklam oyunculuğu yapan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri almıştır. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olan oyuncu ilk oyunculuk deneyimini ise 2009 yılında yayınlanan Aile Saadeti adlı dizide hayat verdiği Didar karakteriyle yaşamıştır.

2011 – 2013 yılları arasında “Pis Yedili” adlı dizide Elçin karakterini canlandıran ve tanınmaya başlayan Melis Babadağ, Aykut Enişte adlı sinema filminde de rol almıştır. Melis Babadağ, 1.67 metre boyunda ve Oğlak burcudur.

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİNİN ÖZNUR'U MELİS BABADAĞ'IN OYNADIĞI DİZİLER

Melis Babadağ'ın rol aldığı bazı diziler ve filmler şu şekilde:

2019 – Aykut Enişte (Gülşah) (Sinema Filmi)
2016 – Oğlan Bizim Kız Bizim (Zeynep) (Sinema Filmi)
2015 – Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)
2014 – Yeşil Deniz (Zümrüt) (TV Dizisi)
2014 – Mihrap Yerinde (Pelin (Mihrap’ın Kızı)) (TV Dizisi)
2013 – Beni Böyle Sev (TV Dizisi)
2011 – 2013 – Pis Yedili (Elçin) (TV Dizisi)
2011 – Beni Unutma (Sevda)(Sinema Filmi)
2009 – İncir Reçeli (Duygu)(Kısa Film)
2010 – Geniş Aile (Şevval) (TV Dizisi)
2009 – Cam Kırıkları (Emine) (TV Dizisi)
2009 – Aile Saadeti (Didar) (TV Dizisi)

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