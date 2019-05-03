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Benin'deki genel seçime katılım oranı yüzde 27'de kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, pazar günkü seçime katılımı yüzde 27,1 olarak açıkladı

Batı Afrika ülkesi Benin'de pazar günü düzenlenen ve sadece iktidara yakın 2 partinin katılabildiği milletvekili seçiminde katılım oranının düşük olduğu bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Joseph Djogbenou, 28 Nisan'daki seçimlere katılım oranının yüzde 27,1 olduğunu belirtti.

Seçim sırasında bazı düzensizlikler görüldüğünü ancak bunun seçimin şeffaflığı ve geçerliliğine gölge düşürmediğini savunan Djogbenou, yarışan 2 partiden İlerlemeci Birlik'in 83 üyeli mecliste 47, Cumhuriyet Bloğunun ise 36 sandalye elde ettiğini ifade etti.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu, ilk sonuçlara göre katılım oranını yüzde 23 olarak duyurmuştu.

Diğer yandan, ekonomik başkent Cotonou'da 2 gündür devam eden protesto gösterilerinin sona erdiği öğrenildi.

Seçime, geçen yıl seçim yasasında yapılan değişiklik nedeniyle sadece iktidara yakın iki parti katılabilmişti.

Seçime katılım şartlarını ana muhalefet partileri bile sağlayamamıştı.

Aralarında eski Cumhurbaşkanları Boni Yayi ve Nicephore Soglo'nun da bulunduğu muhalefet üyeleri, seçimin ardından yaptıkları açıklamada, katılım oranının yüzde 10'u bile geçemediğini ileri sürerek Cumhurbaşkanı Patrice Talon'dan süreci durdurmasını talep etmişti.

Soglo'nun muhalefet liderlerini birlik için 1 Mayıs'ta evine davet etmesinin ardından güvenlik güçleri Yayi'nin evinin etrafını kuşatarak evden çıkışını engellemişti.

Yayi'nin tutuklanacağı söylentileri üzerine protesto düzenleyenlere polisin müdahalesinde 2 kişi yaşamını yitirmişti.

12 milyon nüfuslu, en az 250 siyasi partinin bulunduğu Benin'de 1991'den bu yana ilk defa muhalefetin temsil edilmediği bir seçim düzenlendi.

Nisan 2016'da göreve gelen Cumhurbaşkanı Talon, siyasi rakiplerini devre dışı bırakmakla suçlanıyor.

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