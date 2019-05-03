Benin'deki genel seçime katılım oranı yüzde 27'de kaldı

Batı Afrika ülkesi Benin'de pazar günü düzenlenen ve sadece iktidara yakın 2 partinin katılabildiği milletvekili seçiminde katılım oranının düşük olduğu bildirildi.

Afrika basınındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Joseph Djogbenou, 28 Nisan'daki seçimlere katılım oranının yüzde 27,1 olduğunu belirtti.

Seçim sırasında bazı düzensizlikler görüldüğünü ancak bunun seçimin şeffaflığı ve geçerliliğine gölge düşürmediğini savunan Djogbenou, yarışan 2 partiden İlerlemeci Birlik'in 83 üyeli mecliste 47, Cumhuriyet Bloğunun ise 36 sandalye elde ettiğini ifade etti.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu, ilk sonuçlara göre katılım oranını yüzde 23 olarak duyurmuştu.

Diğer yandan, ekonomik başkent Cotonou'da 2 gündür devam eden protesto gösterilerinin sona erdiği öğrenildi.

Seçime, geçen yıl seçim yasasında yapılan değişiklik nedeniyle sadece iktidara yakın iki parti katılabilmişti.

Seçime katılım şartlarını ana muhalefet partileri bile sağlayamamıştı.

Aralarında eski Cumhurbaşkanları Boni Yayi ve Nicephore Soglo'nun da bulunduğu muhalefet üyeleri, seçimin ardından yaptıkları açıklamada, katılım oranının yüzde 10'u bile geçemediğini ileri sürerek Cumhurbaşkanı Patrice Talon'dan süreci durdurmasını talep etmişti.