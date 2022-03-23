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Benzin fiyatları 23 Mart 2022 güncel liste: Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 23 Mart 2022 Çarşamba

23.03.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları 23 Mart 2022 güncel liste vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Enerji sektöründe yer alan kaynaklardan akaryakıta zam geleceği öğrenilmişti. Peki Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? İşte 23 Mart 2022 Çarşamba benzin fiyatları güncel liste ve il il detaylar...

Benzin fiyatları 23 Mart 2022 güncel liste: Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 23 Mart 2022 Çarşamba

Benzin fiyatları 23 Mart 2022 güncel liste ile ilgili internette araştırma yapılmaya başlandı. Enerji sektöründe yer alan kaynaklardan edinilen bilgide 23 Mart Çarşamba gününden itibaren benzin ve motorine zam geleceği öğrenilmişti. Peki Benzin fiyatları 23 Mart 2022 güncel liste: Benzin fiyatları ne kadar oldu, 1 litresi kaç TL? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar? 23 Mart 2022 Çarşamba benzin fiyatları güncel liste ve il il fiyat listesine haberimizde yer verdik...

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldi. Bu zammın ardından motorinin litre fiyatı 22 TL olurken, benzinin litre fiyatı ise 20 TL'ye dayandı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL?


Petrol fiyatlarının ve dolar kurunun artması, akaryakıtta zam olarak yurttaşa yansıyor. 23 Mart Çarşasmba günü benzinin litre fiyatına 1 lira 68 kuruş zam geldi. Böylelikle benzinin litre fiyatı ise 20 TL'ye dayanmış oldu.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

MAZOT, MOTORİN LİTRESİ NE KADAR? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı 22 TL'yi geçti.

İstanbul'da bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir’de ise 22,33 TL oldu.

İSTANBUL'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

23 Mart Çarşamba günü gelen zam ile birlikte İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 Türk Lirası'na yükseldi.

ANKARA'DA BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

23 Mart Çarşamba günü Ankara’da benzinin litresi 19,88 TL’ye yükseldi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ TL? 23 MART 2022 ÇARŞAMBA

Zamla birlikte İzmir’de benzinin litresi 19,90 TL oldu.

4 Mart benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu?


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