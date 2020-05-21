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  4. Benzin istasyonunda kanlı cinayet! 17 yaşındaki genç kız olay yerinde can verdi

Benzin istasyonunda kanlı cinayet! 17 yaşındaki genç kız olay yerinde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 01:39 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir benzin istasyonunda işlenen cinayette Ceren Kultaş isimli 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Olay İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre arkadaşının kullandığı bir otomobil ile benzin istasyonuna gelen Ceren Kultaş, arkadaşı otomobili yıkarken cep telefonu ile henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

MOTOSİKLET İLE GELİP ÖLDÜRDÜ

Bu tartışmanın hemen ardından motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, uzaktan pompalı tüfekle Ceren Kultaş’a 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. (İHA)

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