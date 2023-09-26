Benzin istasyonundaki taciz anları güvenlik kamerasına takıldı! Kadın çalışanın arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Tayland'ın Trat şehrindeki bir benzin istasyonunda çalışan Mailliaka isimli bir kadın erkek müşterinin tacizine uğradığı anları ifşa ederek adalet aradığını dile getirdi. Kanal 3'e konuşan kadın üç Taylandlı adamın benzin almak için kamyonetle geldiğini ve sürücünün 500 baht değerinde (yaklaşık 374 TL) benzin istediğini söylediğini dile getirdi. Kamyonetin ön koltuğunda oturan adamın araçtan inerek arkasından yaklaştığını dile getiren Malliaka ismi açıklanmayan adamın kalçasına dokunduğunu ve bir tokat attığını söyledi.

ANINDA TEPKİ GÖSTERDİ

Müşterinin kendisine dokunmasından sonra duruma tepki gösterdiğini dile getiren kadın adamın tacizine sözlü bir şekilde devam ettiğini iddia etti. Güvenlik kamerası görüntüleriyle durumu polise bildirdiğini ifade eden kadın suçluların en kısa zamanda yakalanmasını istediğini belirtti. Polis olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.