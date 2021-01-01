HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Benzini biten otomobili bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza

Benzini biten otomobili bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza

01.01.2021 07:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Benzini biten otomobili bırakıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye, 10 bin lira ceza

Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.

Çanakkale'de 2020’nin son saatlerinde Sarıçay üzerindeki Atatürk Köprüsü'nde dörtlüleri yanık halde yolun ortasında bir otomobil bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine gelen polis, içerisinde kimsenin bulunmadığı aracın plaka sorgusundan sahibi Efkan K.'ye ulaştı. Polis, otomobili alması için Efkan K’yi aracın bulunduğu yere çağırdı. Bu sırada MOBESE kayıtlarının incelenmesiyle otomobili yolun ortasına bırakıp giden kişinin Efkan K.'nin oğlu E.K. olduğu belirlendi. Babasına ait otomobili alarak kısıtlama saatinde trafiğe çıkan E.K.'nin, benzini bittiği için otomobili köprü üzerinde bıraktığı anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede E.K.'yi yakaladı.

bdd891dea5b18ef95d4619feeebabc1e

BABANIN HES SORGUSUNDA POZİTİF OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen otomobilin sahibi Efkan K.'nin ise polis tarafından yapılan HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğu anlaşıldı. Karantinadaki Efkan K. bunun üzerine hemen evine gönderildi. Polis, otomobilde yaptığı aramada biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca buldu. Silahlar incelenmek üzere emniyete, otomobil ise bir çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü. E. K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada yapılan ölçümde 1.21 promil alkollü olduğu anlaşılan E.K.'ye, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi.

Olayın aydınlatılması yaklaşık 2 saat sürerken, polis ekipleri de 2020'den 2021'e Atatürk Köprüsü üzerinde görev başında girmiş oldu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Bakan Selçuk, yeni yılın 'ilk bebeklerini' ziyaret ettiBakan Selçuk, yeni yılın 'ilk bebeklerini' ziyaret etti
16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!16 bin sağlık personeli alımı yapılıyor!

En Çok Okunan Haberler

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

İstanbul Boğazı’nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını

İstanbul Boğazı’nda kaçak yılbaşı eğlencesine polis baskını

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj

Ibrahimovic'ten Ebru Gündeş'e mesaj

DSÖ'den Pfizer/BioNTech'in aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Pfizer/BioNTech'in aşısına acil kullanım onayı

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de hemşirenin rehin alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Alkolmetreyi üflemedi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

Alkolmetreyi üflemedi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu

Sinir krizi geçiren kadın mahalleliyi sokağa döktü

Kadının çığlıkları mahalleyi sokağa döktü

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 1 hasta ve 1 sağlık çalışanı yaralı

Hasta taşıyan ambulans devrildi: 1 hasta ve 1 sağlık çalışanı yaralı

Yeni yılın ilk dakikalarında korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Bakan Selçuk, yeni yılın 'ilk bebeklerini' ziyaret etti

Bakan Selçuk, yeni yılın 'ilk bebeklerini' ziyaret etti

Taksim'de zabıtadan yeni yıla türkülü karşılama

Zabıtalar Taksim'de yeni yılı böyle karşıladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.