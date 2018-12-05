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Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 21:12 | Son Güncelleme

AK Parti, ekonomik risklerin yönetilmesi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) adı altında yeni bir kurum kurulmasını için Meclis’e torba teklif getirdi. Teklifin 22’nci maddesinde yer alan FİKKO’nun kuruluş düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Twitter hesabından FİKKO’nun 2. toplantısını yaptığını duyurması şok etkisi yarattı.

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

HDP Milletvekili Garo Paylan, Bakan Albayrak'ın attığı tweetini okudu. FİKKO'nun yasal olarak kurulmadığını, Meclis'te maddenin kabul edilmediğini ifade eden Paylan, “Daha yasası yokken bakan toplantıyı yapıyor. Bu Meclis'i yok saymaktır. Bakan ‘Ben fermanı yazdım, Meclis ancak mühür basar’ diyor. Bu saygısızlıktır” dedi.

“BİZ NEYİ GÖRÜŞÜYORUZ?”

CHP'li Gülizar Emecan da, “Biz burada neyi tartışıyoruz. Komisyon çalışmaya başlamış, 2. toplantısını yapmış. Atı alan Üsküdarı geçmiş” dedi. CHP'li Kamil Okyay Sındır da FİKKO’nun henüz kanunu olmadığını, Bakanın toplantısının hukusuz olduğunu savundu. CHP’li Mehmet Bekaroğlu da gazetecilere dönüp, “Bu hukuksuzluğu yazacak özgür basın yok mu?” diye seslendi.

beratalbayrak

"KENDİ YETKİSİNDEDİR, TOPLAYABİLİR"

AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, Bakan Albayrak'ın komitenin kurulacağını Yeni Ekonomi Programında (YEP) açıkladığını belirterek, “Kendisine bağlı kurumlar arasında toplantıları başlatmış, Kendi yetkisindedir, toplayabilir.” savunması yaptı. Daha sonra madde değişiklik önergesi ile birlikte kabul edildi. Finansal sistemin bütünlüğüne sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin FİKKO tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye ‘kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde' Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
donunu alırkar aklın almaz karışmayın damada ülke rte'nin uçak onun gemi oğlunun padişahlık sultanlık saraylar köprü yaptık yandaş hazineye hortumu dayadı hala bu partiye oy vereceksen YAZIKLAR OLSUN
Dolar düştüğü için terste kalan vekiller bunlar
BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİMİZ!!!NE DİYOR AKP-Lİ MİLLETVEKİLİ - OLABİLİR,TOPLANABİLİR. KANUN DIŞI DA OLSA YAPABİLİR!! SİZ ŞİMDİ BUNA HUKUK DEVLETİ Mİ DİYORSUNUZ ACABA YOKSA?
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