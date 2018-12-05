Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

HDP Milletvekili Garo Paylan, Bakan Albayrak'ın attığı tweetini okudu. FİKKO'nun yasal olarak kurulmadığını, Meclis'te maddenin kabul edilmediğini ifade eden Paylan, “Daha yasası yokken bakan toplantıyı yapıyor. Bu Meclis'i yok saymaktır. Bakan ‘Ben fermanı yazdım, Meclis ancak mühür basar’ diyor. Bu saygısızlıktır” dedi.

“BİZ NEYİ GÖRÜŞÜYORUZ?”

CHP'li Gülizar Emecan da, “Biz burada neyi tartışıyoruz. Komisyon çalışmaya başlamış, 2. toplantısını yapmış. Atı alan Üsküdarı geçmiş” dedi. CHP'li Kamil Okyay Sındır da FİKKO’nun henüz kanunu olmadığını, Bakanın toplantısının hukusuz olduğunu savundu. CHP’li Mehmet Bekaroğlu da gazetecilere dönüp, “Bu hukuksuzluğu yazacak özgür basın yok mu?” diye seslendi.

"KENDİ YETKİSİNDEDİR, TOPLAYABİLİR"

AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, Bakan Albayrak'ın komitenin kurulacağını Yeni Ekonomi Programında (YEP) açıkladığını belirterek, “Kendisine bağlı kurumlar arasında toplantıları başlatmış, Kendi yetkisindedir, toplayabilir.” savunması yaptı. Daha sonra madde değişiklik önergesi ile birlikte kabul edildi. Finansal sistemin bütünlüğüne sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin FİKKO tarafından tespiti halinde, üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye ‘kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde' Cumhurbaşkanı yetkili olacak.



