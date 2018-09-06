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Berat Albayrak'ın yardımcıları belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2018 07:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılıklarına atamalar yapıldı.

Berat Albayrak'ın yardımcıları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakan yardımcılığı görevlerine eski AK Parti milletvekili Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, söz konusu görevlere Nureddin Nebati ile Osman Dinçbaş’ın atamaları gerçekleştirildi.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

2019 “PROF. DR. FYAT SEZGİN YILI” İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edildiğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, 2019'un “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesinin uygun görüldüğünü belirterek, bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonların Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacağını aktardı.

Erdoğan, genelgede şu ifadeleri kullandı:

“İslam kültür medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla yapılacak söz konusu çalışmalara ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü destek ve katkının sağlanması konusunda gereğini rica ederim.”

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