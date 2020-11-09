Berat Albayrak'ın istifası yabancı basında: 'Çevresindekilerin de haberi yoktu'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi, yabancı basında da geniş yer buldu.

ABD merkezli New York Times gazetesi "Türkiye'nin maliye bakanı gerileyen ekonominin yarattığı baskının ortasında istifa etti" başlığını kullandı.

Gazete Türkiye ekonomisinin çökmekte, Türk lirasının ise batmakta olduğunu yazdı.

New York Times, Albayrak'ın istifasının ABD'deki başkanlık seçimleriyle de ilişkili olabileceğini öne sürdü:

"Albayrak'ın görevinin bir kısmı da Beyaz Saray ile ilişkileri, Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner ile olan arkadaşlığı sayesinde yürütmekti.

"Albayrak ve Kushner Whatsapp üzerinden iletişim kuruyordu ve resmi protokollerden kaçınmak isteyen iki lider arasındaki yeni nesil iletişimi sağlıyordu. Albayrak'ın geçen yıl Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesini sağlayan şey de buydu."

NYT'ye konuşan Orta Doğu Politikaları için Washington Enstitüsü Türkiye Araştırma Programı Direktörü Soner Çağaptay, "İstifasının ana nedeninin ekonominin çöküşü olduğunu düşünüyorum. Ama belki bir başka nedeni de işinin artık anlamını yitirmesidir" dedi.