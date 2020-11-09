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Berat Albayrak'ın istifası yabancı basında: 'Çevresindekilerin de haberi yoktu'

09.11.2020 08:54 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi, yabancı basında da geniş yer buldu. New York Times, Albayrak'ın istifasının ABD'deki başkanlık seçimleriyle de ilişkili olabileceğini öne sürdü. Financial Times ise, Albayrak'ın yakın çevresindekilerin de bu karardan habersiz olduğunu yazdı.

Berat Albayrak'ın istifası yabancı basında: 'Çevresindekilerin de haberi yoktu'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi, yabancı basında da geniş yer buldu.

ABD merkezli New York Times gazetesi "Türkiye'nin maliye bakanı gerileyen ekonominin yarattığı baskının ortasında istifa etti" başlığını kullandı.

Gazete Türkiye ekonomisinin çökmekte, Türk lirasının ise batmakta olduğunu yazdı.

New York Times, Albayrak'ın istifasının ABD'deki başkanlık seçimleriyle de ilişkili olabileceğini öne sürdü:

"Albayrak'ın görevinin bir kısmı da Beyaz Saray ile ilişkileri, Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner ile olan arkadaşlığı sayesinde yürütmekti.

"Albayrak ve Kushner Whatsapp üzerinden iletişim kuruyordu ve resmi protokollerden kaçınmak isteyen iki lider arasındaki yeni nesil iletişimi sağlıyordu. Albayrak'ın geçen yıl Beyaz Saray'da Trump ile görüşmesini sağlayan şey de buydu."

NYT'ye konuşan Orta Doğu Politikaları için Washington Enstitüsü Türkiye Araştırma Programı Direktörü Soner Çağaptay, "İstifasının ana nedeninin ekonominin çöküşü olduğunu düşünüyorum. Ama belki bir başka nedeni de işinin artık anlamını yitirmesidir" dedi.

Gazete, Erdoğan'ın Trump ile dostluğu sayesinde S-400, Halkbank veya İran'a yaptırımlar gibi konularda yaptırıma maruz kalmadığını yazdı.

FT: Çevresinin de haberi yoktu

İngiliz Financial Times gazetesi, "Erdoğan'ın damadı Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti" ifadelerini kullandı.

Gazete, Albayrak'ın yakın çevresindekilerin de bu karardan habersiz olduğunu yazdı.

Columbia Threadnnedle'dan para birimleri ve döviz analisti Ed Al-Hussainy, istifanın halihazırda çok değer kaybetmiş olan Türk lirası için daha fazla gerilim anlamına geldiğini belirtti.

Wall Street Journal gazetesi ise bu hafta sonunun Türkiye için sürprizlerle dolu bir şekilde geçtiğini belirtti.

Gazete "Derinleşmekte olan bir kur krizinin ortasındaki ekonominin gidişatına dair belirsizliği artıracak sürpriz dolu bir hafta sonu yaşandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası'nı görevden alırken Maliye Bakanı da istifa etti" dedi.

WSJ: Yeni bir dönem

WSJ, Türk devlet medyasının istifaya dair tek bir haber yapmaması ve Cumhurbaşkanlığı'nın da sessizliğini korumasının akılları karıştırdığını vurguladı ve ekledi:

"Albayrak'ın ayrılığı onaylanırsa bu, 2016'daki darbe girişiminin ardından bir avuç yakın aile üyesine güvendiği dönemden farklı bir döneme geçiş anlamına gelecek.

"Erdoğan'ın politikaları son yıllarda çok sayıda yatırımcının Türkiye'ye gelmekten vazgeçmesine, bazılarının da ülkeyi terk etmesine yol açtı."

Doğu Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine odaklanan Berlin merkezli bne IntelliNews

Bloomberg haber ajansı, piyasaların 16 ay içinde TCMB başkanının ikinci defa değişmesi ile hazine ve maliye bakanının istifası hakkında hüküm vermeye hazırlandığını aktardı.

Reuters ise istifa haberinin ardından Türk lirasının değer kazandığını aktardı.

Ajans TL'nin bu yıl yüzde 30'un üzerinde değer kaybettiğini, istifa haberinin ardından ise yüzde 2 değerlendiğini yazdı.

Fransız haber ajansı AFP ise Türkiye'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da daha önce istifa ettiğini fakat istifanın kabul edilmediğini hatırlattı.

Associated Press ajansına konuşan BlueBay gelişmekte olan ülkeler analisti Timothy Ash, Albayrak'ın açıklamasında istifa gerekçesi olarak sağlığını göstermesini sorguladı, istifanın ardından Albayrak ekibinin de görevden alınabileceğini belirtti.

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