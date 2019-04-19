Berat Kandili coşkuyla idrak edildi

Af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu özel geceyi ibadetle geçirenler, birlik ve beraberlik için ellerini semaya kaldırarak dua etti.

On bir ayın sultanı Ramazan'ı Şerif-i müjdeleyen Berat Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar ilçedeki camilere koştu.

Çimen, gecenin üç aylar içerisinde rahmet gecelerinden birisi olduğunu belirterek, "Recep, şaban ve ramazan ayı biz Müslümanların dini hayatında çok önemli bir yeri olan bir hasat mevsimidir. Bir rahmet mevsimidir. Rabbimizin bize bir fırsat iklimi olarak lütfettiği bir zaman içerisindeyiz." diye konuştu.

Berat Kandili dolayısıyla Malatya, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta vatandaşlar camileri doldurdu.

Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan ve içerisinde Anadolu’nun manevi mimarlarından Somuncu Baba Hazretleri'nin kabrinin de yer aldığı ve aynı adla anılan camiye namaz kılmak için gelenler, ibadetlerini yerine getirdikten sonra türbeyi de ziyaret etti.

Somuncu Baba'nın hatırasını yaşatmak için dağıtılan ekmeklerin, vakfın merkezinin yer aldığı Darende'nin yanı sıra Türkiye'nin değişik bölgelerinde dağıtıldığı bildirildi.

Kandili idrak etmek amacıyla Darende'nin yanı sıra Türkiye'nin değişik illerinden çok sayıda vatandaş Somuncu Baba Camisi'ni doldururken yediden yetmişe her kesimden insanın katıldığı kandil programına kadınlar da büyük ilgi gösterdi.

- Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla camilere akın etti.

Kent merkezindeki Altınşehir Camisi'nde düzenlenen programda, çok sayıda vatandaş camiye gelerek dua etti.

Programda vatandaşlar dua ederek namaz kıldı. Namazın ardından salavat getirildi.

Cami çıkışı sonrası vatandaşlara lokum dağıtıldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan ve Ulu camileri başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

Camileri ve avluları dolduran vatandaşlar, namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, ilahi dinledi ve dua etti.

Abdulhamithan Camisi çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- Kilis

Kilis Hacı Cümbüş Camisi'nde ise İl Müftülüğünce düzenlenen programda, vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram edildi.

İl Müftü Yardımcısı Ömer Ayan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.