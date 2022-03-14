Berat Kandili gecesi ne zaman 2022? Berat Kandili'nin önemi nedir? Berat Kandili neler yapılabilir? Berat Kandili ne anlama gelir?

Berat Kandili, tüm islam aleminin heyecanla beklediği mübarek günlerden biridir. Berat Kandili aynı zamanda 11 ayın sultanı Ramazan ayını da müjdelemektedir. Berat Kandili gecesini Müslümanlar ibadetlerle ve dualarla geçirmektedir. Bu heyecanlı ve anlamlı bekleyişin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Berat Kandiline dair araştırmalara başladı. Mübarek aylardan biri olan Berat Kandiline dair merak edilenleri haberimizde işledik..

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Müslümanlar tarafından ibadetler ve dualarla geçirilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 tarihine denk geliyor.

BERAT KANDİLİ NE ZANLAMA GELİR?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş biçimidir. Kur’anda “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” haline geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamlarına gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan sıyrılma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim döneminden itibaren böyle önemli günlerde minarelerde kandil yakılmaya başlanmıştır. O zamandan sonra böyle mübarek günlere kandil adı verilmiştir. Aslı "Beraettir." Beraat sözlükte, "bir zorluktan kurtarmak anlamına gelmektedir.

Berat kandiline, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

