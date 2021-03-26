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Berat kandili ibadetleri | Berat kandilinde yapılacak ibadetler

26.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ayların gelmesiyle birlikte Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandili için de geri sayım başladı. Müslümanlar bu önemli geceyi ibadetle geçirmek isterken Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler de merak edilmeye başlandı. Peki Berat kandilinde ne yapılır? Berat kandili ibadetleri neler? İşte Berat kandilinde yapılacak ibadetler...

Berat kandili ibadetleri | Berat kandilinde yapılacak ibadetler

Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandili mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte Müslümanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bu önemli geceyi ibadetle geçirmek isteyen müminler Berat Kandili'nde yapılacak ibadetleri araştırıyor. Peki Berat kandilinde ne yapılır? Berat kandili ibadetleri neler?

BERAK KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELER?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2021 dini günler takvimine göre Berat Kandili tarihi 27 Mart 2021 Cumartesi tarihine denk geliyor. Müslümanlar kandil gününde yapılması gereken ibadetleri, okunması gereken duaları ve kılınması gereken namazları araştırmaya koyuldu. Bu önemli geceyi dua, ibadet ve tövbe istiğfar ile geçirmenin oldukça önemli olduğu biliniyor. Berat Kandili'nin en önemli özelliği ise, bu gece boyunca 1 senelik amel defterlerinin yazılacağı gece olmasıdır.

Bu gece yapılabilecek önemli bazı ibadetler şunlar;

1) Peygamber Efendimiz'e Salat ve Selamlar getirmek. Bu gece Peygamberimizi anarak, kendisinin şefaatini beklemek oldukça önemlidir.

2) Tövbe ve istiğfar etmek: Tövbe kapısının açılacağı Berat, yani bağışlanma gecesi Cenab-ı Hak'tan günahların affını dilemek bu gece için önemlidir.

3) Oruç tutmak. Berat Gecesi sabahı, yani 27 Mart Cumartesi gününü oruçlu geçirmek son derece önemlidir. Bu, hem yaklaştığımız Ramazan Ayı'na bir hazırlık, hem de bu geceyi idrak etmek için bir yol olacaktır.

4) Nafile Namazları kılmak: Hacet Namazı ve Tesbih namazı ile bu geceden alınacak fazileti arttıracaktır.

5) Kur'an-ı Kerim okumak veya dinlemek: Bu gecede Kur'an-ı Kerim'in nurundan olabildiğince faydalanmak, tövbe kapısının açılıp, amellerin yazıldığı bu gecede Müslümanların faydasına olacaktır.

6) Vakit Namazları kılmak: Her Müslümanın ilk görevi olan vakit namazlarını bu gün ve gece boyunca kaçırmayın.

7) Dini sohbetler yapmak: Yapılacak olan dini sohbetlerde Peygamber Efendimiz'i (s.a.v) anmak ve Allah'ı sıkça anmak önem içeriyor.

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