HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BERAT KANDİLİ İFTAR SAATİ VE İMSAK VAKTİ 6 Mart 2023: Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Diyanet açıkladı!

BERAT KANDİLİ İFTAR SAATİ VE İMSAK VAKTİ 6 Mart 2023: Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Diyanet açıkladı!

06.03.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili iftar saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 6 Mart 2023 imsak vakti ile birlikte bugün oruç tutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu mübarek gece, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. Peki, Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman, saat kaçta? İşte 6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili iftar saati ve imsak vakti...

BERAT KANDİLİ İFTAR SAATİ VE İMSAK VAKTİ 6 Mart 2023: Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman, saat kaçta? Diyanet açıkladı!

Berat Kandili iftar saati günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. İbadetlerini eksiksiz ve doğru yapmak isteyen kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. 6 Mart 2023 imsak vakti ve "Berat Kandili orucu iftar vakti ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte Berat Kandili iftar saati...

BERAT KANDİLİ İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

İSTANBUL İFTAR VAKTİ: 19:07

ANKARA İFTAR VAKTİ: 18:51

İZMİR İFTAR VAKTİ: 19:16

BURSA İFTAR VAKTİ: 19:07

BERAT KANDİLİ İL İL İMSAK VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

n1

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Berat Kandili gecesini ibadetle geçirmenin sevabı büyüktür.

İslam peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" (İbn Mâce)

n2

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR, NE ZAMAN?

Oruç için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler şu şekilde:

"Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15)."

Bu sebeple Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

n3

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMAK FARZ MI?

Berat Kandili orucu için Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:

"Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…'

Öte yandan Hz. Muhammed Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye yanıt verirdi.

Bu nedenle bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu ifade etmişlerdir.

n4

BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Berat Kandili orucuna da diğer oruçlara da niyet etmek gereklidir. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan ayında tuttuğunuz oruç gibi, kandil günü için sahura kalkıp niyetlenmelisiniz.

Berat Kandili orucuna bu şekilde niyet edebilirsiniz:

"Niyet ettim Allah rızası için berat kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabine toplanıyor! Deprem ve seçim tarihi…Kabine toplanıyor! Deprem ve seçim tarihi…
Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldiMeral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama geldi
Bursa'da inşaat kazısından tarih çıktı: İçerisinde kemikler var!Bursa'da inşaat kazısından tarih çıktı: İçerisinde kemikler var!
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili iftar vakti

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!

Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!

Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

Attığı tweet'i neden sildiğini anlattı! 'Meral Akşener aradı...'

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara altınlarını verdi!

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara altınlarını verdi!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.