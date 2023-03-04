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BERAT KANDİLİ ne zaman 2023? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Geri sayım başladı!

04.03.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili için geri sayım sürüyor. Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Bu gece, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. Peki, Berat Kandili ne zaman, 2023 Mart ayında hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ ne zaman 2023? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Geri sayım başladı!

Berat Kandili tarihi ile İslam alemi için bu özel günde oruç tutulup tutulmayacağını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Berat Kandili bu yıl 6 Mart 2023 Pazartesi gününe denk geliyor. İşte Berat Kandili hakkında bilgiler...

BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ

Berat kelimesi, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması, kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğün bulunmaması anlamına gelmektedir.

Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmekte. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı bulunmaktadır. Bu önemli gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi ayrıca hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

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BERAT KANDİLİ 2023 NE ZAMAN?

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl, Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe denk gelecek.

BERAT KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsat olarak tarif edilebilir. Bu kıymetli gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açmakta ve bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

Günümüzde ferdi ve toplumsal hayatımızdaki maddi ve manevi değerler dengesi bozulmuş durumdayke; dünyevîleşme, bencillik gibi olumsuzluklar ruhsağlığımızı bozmaya başlamıştır. Oysa Yüce dinimiz İslâm, insanın maddî ihtiyaçları kadar ruhî ihtiyaçlarını da dikkate almış, onun devamlı surette Yüce Yaratanla bağlantı içinde olmasına büyük önem vermiştir. Berat gecesini idrak ettiğimiz bugünlerde hepimiz Yüce Allah’ın Kur’an’da kendisinden ümit kesmememizi isteyen ve bizleri affedeceğini müjdeleyen mesajına kulak vermeliyiz ve kendimize pek çok konuda çekidüzen vermeliyiz.

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