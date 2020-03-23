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Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Dini Günler Takvimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 16:53 | Son Güncelleme

Regaip ve Miraç kandilleri geri kaldı. 2020’de şimdi sıra Berat Kandili’nde. Peki Berat Kandili ne zaman ve bu kandilin önemi nedir? İşte Berat Kandili ile ilgili tarihinden, önemine ve ibadetlerine kadar detaylar ile 2020 dini günler takvimi...

Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Dini Günler Takvimi

Üç aylarda iki kandili geride bıraktık. Regaip ve Miraç kandilleri idrak edildikten sonra önümüzde Berat kandili var. Peki Berat kandili ne zaman? İşte Berat Kandili ile ilgili merak edilenler ve Diyanet’in takvimine göre 2020’de bizi bekleyen sıradaki dini günler...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili Hicri takvime göre Şaban ayının 14’ündedir. Diyanet’in 2020 dini günler takvimine göre ise miladi olarak Berat Kandili 2020 yılında 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Berat kandilinin özünde tevbe vardır. Berat etmek, günah yolundan uzak durmak, şerden uzaklaşmaktır. Tabii berat sadece kötülüklerden uzaklaşmakla olmaz; gönlümüz imanımız temiz olmalı, yüzümüzü iyiliğe dönüp iyilik yolunda adımlar atmamız gerekir.

Diyanet'in Berat kandili mesajlarında da belirttiği gibi Berat Kandili bağışlanma, rahmet ve mağfiret zamanıdır. Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed (as) kandil gecesi bol ibadet edilmesini ve ertesi gün gündüz de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Yani Berat kandili tevbe ve niyaz ile değerlendirilmelidir.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

  • Berat Kandili, 7 Nisan 2020 Salı günüdür.
  • Ramazan başlangıcı, 24 Nisan 2020 Cuma günüdür.
  • Kadir Gecesi, 19 Mayıs 2020 Salı günüdür.
  • Ramazan arefesi, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günüdür.
  • Ramazan Bayramı, 24-25-26 Mayıs 2020 günleridir.
  • Kurban arefesi, 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür.
  • Kurban Bayramı, 31 Temmuz ile 1, 2, 3 Ağustos 2020 günleridir.
  • Hicri yılbaşı, 20 Ağustos 2020 Perşembe günüdür.
  • Aşure günü, 29 Ağustos 2020 Cumartesi günüdür.
  • Mevlid Kandili; 28 Ekim 2020 Çarşamba günüdür.

BERAT KANDİLİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER

  • Kur’ân–ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli.
  • Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli.
  • Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.
  • Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
  • Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.
  • Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
  • Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
  • O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
  • Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
  • Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
  • Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri şu dönemde yanlarına giderek değil telefon açarak veya üzel kandil mesajları göndererek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
  • Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.
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