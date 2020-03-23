Berat Kandili ne zaman? İşte 2020 Dini Günler Takvimi

Üç aylarda iki kandili geride bıraktık. Regaip ve Miraç kandilleri idrak edildikten sonra önümüzde Berat kandili var. Peki Berat kandili ne zaman? İşte Berat Kandili ile ilgili merak edilenler ve Diyanet’in takvimine göre 2020’de bizi bekleyen sıradaki dini günler...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili Hicri takvime göre Şaban ayının 14’ündedir. Diyanet’in 2020 dini günler takvimine göre ise miladi olarak Berat Kandili 2020 yılında 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

Berat kandilinin özünde tevbe vardır. Berat etmek, günah yolundan uzak durmak, şerden uzaklaşmaktır. Tabii berat sadece kötülüklerden uzaklaşmakla olmaz; gönlümüz imanımız temiz olmalı, yüzümüzü iyiliğe dönüp iyilik yolunda adımlar atmamız gerekir.

Diyanet'in Berat kandili mesajlarında da belirttiği gibi Berat Kandili bağışlanma, rahmet ve mağfiret zamanıdır. Nitekim Peygamberimiz Hz. Muhammed (as) kandil gecesi bol ibadet edilmesini ve ertesi gün gündüz de oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Yani Berat kandili tevbe ve niyaz ile değerlendirilmelidir.