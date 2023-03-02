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BERAT KANDİLİ ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi!

02.03.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecedir. Bu gece, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. İslam alemi için önemli olan bu özel günün yaklaşması nedeniyle birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Berat Kandili ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlı tarafından yayımlanan dini günler takvimi...

BERAT KANDİLİ ne zaman, kaç gün kaldı? 2023 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet dini günler takvimi!

Berat Kandili hakkında araştırmalar hız kazandı. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak konusu oldu. İşte, 2023 Berat Kandili tarihi...

BERAT KANDİLİ 2023 NE ZAMAN?

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl, Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe denk gelecek.

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BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk” vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.

Bu gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp ifası için Cenab-ı Hak tarafından meleklere verilir. Gecesini ibadet ve dua ile gündüzünü oruçlu geçirmek faziletlidir.

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2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

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