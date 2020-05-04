Berat Kaya: Çoban köpeklerini sıpanın üstüne saldırtıp sosyal medyada yayınladığı iddia edilen kişi serbest bırakıldı

Ankara'nın Haymana ilçesinde çoban köpeklerini annesinden süt emen sıpanın üzerine saldırtıp ölümüne neden olduğu ve bu anların görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı iddia edilen 24 yaşındaki Berat Kaya gözaltına alındı.

Kaya, daha sonra sevk edildiği mahkeme tarafından bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Ankara'nın Haymana ilçesine 60 kilometre mesafedeki Boğazkaya mahallesinde yaşayan Kaya, aynı mahalleden Sırrı Aydın'a ait olan eşek ile sıpasını gördü.

Kaya'nın daha sonra annesinden süt emmekte olan sıpanın üstüne kendisine ait iki çoban köpeğini saldırttığı öne sürüldü. Köpeklerian parçaladığı sıpa öldü.

Kaya, bu anların görüntülerini cep telefonuyla kaydederek, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Doğan tepkilerin ardından gözaltına alınan Kaya, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

https://twitter.com/haykurder/status/1257023307762872320

Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği (HAYKURDER), sıpanın yaralı annesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındığını duyurdu.