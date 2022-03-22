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Berber dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü 1 ağır yaralı

22.03.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir berber dükkanına gelen silahlı saldırgan, içerideki müşterilerin üzerine kurşun yağdırarak dehşet saçtı. Saldırıda kurşunların hedefi olan fabrika işçisi 2 arkadaştan Yasin Demir (25) hayatını kaybetti, Muhammet Can ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi Şehit Mehmet Gezelge Caddesi'nde bir berber dükkanında meydana geldi.

Fabrika işçisi Mehmet Demir (25), arkadaşı Muhammet Can (25) ile birlikte berber dükkanına geldi. Mehmet Demir tıraş olmak için berber koltuğuna otururken arkadaşı Muhammet Can ise onu beklemeye başladı.

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Dükkanın önüne motosikletle gelen silahlı saldırgan dükkana girerek iki arkadaşın üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda vücutlarına çok sayıda kurşun isabet eden Demir ile Can ağır yaralandı.

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Silahlı saldırıda Yasin Demir ve Muhammet Can, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Yasin Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Muhammet Can ise yoğun bakıma alındı.

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Yasin Demir'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ise saldırganların kimliklerinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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