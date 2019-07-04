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Berfin Özek’in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 17:35 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek’in hayatını karartan sanık hakkında kasten öldürme teşebbüsü suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.Hatay’ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek’in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.İskenderun 2.

Berfin Özek’in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek’in hayatını karartan sanık hakkında kasten öldürme teşebbüsü suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek’in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.
İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Ozan Ç. (22), Berfin Özek’in annesi Zeynep Özek ve avukatlar ile İskenderun Kadın Platformu üyeleri katıldı.
Duruşmada sanık Ozan Ç., olayı inkar ederek, o akşam arkadaşıyla birlikte olduğunu ve Berfin’i görmediğini ileri sürdü.
Berfin ile 5 yıllık gönül ilişkisi olduğunu, olaydan bir süre önce ayrıldıklarını öne süren sanık, olayla ilgisinin olmadığını savunarak, "Sevdiğim insan tarafından böyle suçlanmak beni çok üzdü. Olayın yaşandığı yere hiç gitmedim, suçsuzum" diyerek kendini savundu. Müşteki olarak dinlenen Berfin’in annesi Zeynep Özek ise olaydan büyük acı duyduğunu belirterek, olayın faili şahsın en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.
İddia makamı, sanık Ozan Ç.’nin kasten adam öldürme suçundan tutukluluk halinin devamına, tanıklar hakkında da çelişkili beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme heyeti ise tanıklar hakkında istenen suç duyurusunun reddine, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi üzere duruşmayı erteledi.
Heyet ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davaya müdahil olması talebini de onayladı.
Berfin tedavisi sürdüğü için duruşmaya katılmadı.
Berfin Özek’in avukatı Mehtap Sert, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetle mücadelenin büyütülmesi gereken bir mesele olduğunu söyledi. Berfin’in süren tedavisi nedeniyle duruşmaya katılamadığını anlatan Sert, şöyle devam etti:
"Bu duruşmada hazırlık aşamasında tanıklar dinlendi ve tümü beyanlarını değiştirdiler. Doğal olarak mahkeme heyeti de tanıkların bu beyanlarına itibar etmedi. Biz tüm katılan vekilleri olarak tanıklar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ettik. Cumhuriyet savcısı da bizim bu talebimiz doğrultusunda beyanda bulundu ama mahkeme kendisi suç duyurusunda bulunma yetkisini ret olarak kullandı. Ama biz bu işin takipçisiyiz. Tanıklar hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağız."
Sanığın olayı inkar ettiğini vurgulayan Sert, sanığın çok soğukkanlı olduğunu belirterek "Halen Berfin’i sevdiğini söylüyor ama gözlerinde hiçbir duygusal belirti görünmüyor" dedi.

Olayın geçmişi
İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak’ta Buluttepe Mahallesi’ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı. Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek’in 400 bin liralık ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla’nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından karşılanıyor. Berfin, 18 Haziran’da sevdikleri ile vedalaşarak yaklaşık bir buçuk yıl sürecek tedavi süreci için Muğla’ya gitmişti.

Berfin Özek’in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı

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