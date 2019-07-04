Berfin'in yüzüne asit türü sıvı atan sanık hakim karşısında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit türünden bir sıvı döken sanık hakkında "kasten öldürme teşebbüsü" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Ozan Ç. (22), Özek'in annesi Zeynep Özek ve avukatlar ile bazı kadın platformlarının temsilcileri katıldı.

Duruşmada, sanık Ozan Ç, olayı inkar ederek, o akşam arkadaşıyla birlikte olduğunu ve Berfin'i görmediğini ileri sürdü.

Berfin ile 5 yıllık gönül ilişkisi olduğunu ve olaydan bir süre önce ayrıldıklarını öne süren sanık, şöyle devam etti:

"5 yıllık ilişkimizde bugüne kadar hiçbir zaman şiddet olmadı. İlişkimiz evlilik aşamasındaydı, ben askerdeyken başka erkeklerle konuştuğunu öğrenince ayrıldık. Olay günü de amcamlara uğrayıp daha sonra arkadaşımla buluştum. O saatlerde arkadaşımla birlikteydim. Bir ara babam aradı ve 'Kavgaya mı karıştın?' diye sordu eve çağırdı. Ben de eve gittim polisler beni aldı. Sevdiğim insan tarafından böyle suçlanmak beni çok üzdü. Olayın yaşandığı yere hiç gitmedim, suçsuzum."