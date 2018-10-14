Berivanların katır sırtında zorlu yolculuğu

HÜDAYİ GÜMÜŞ - Van'ın Çatak ilçesinde, berivanlar (süt sağan kadın), her gün koyunlarını sağmak için katırlarla vadi ve sarp kayalık yolları aşarak yaylalara ulaşıyor.
Bilgi Mahallesi'nde yaşayan berivanlar, erken saatte kalkıp ev işlerini bitirdikten sonra zorlu bir yolculuğa başlıyor.
Katır sırtında vadi ve sarp kayalık yolları aşan kadınlar, üç saatlik yolculuğun ardından 3 bin rakımda koyunların otlatıldığı yaylalara ulaşıyor.
Berivanlar, burada koyunlardan sağdıkları sütü kova, bidon ve bakraçlara doldurarak aynı yoldan evlerine dönüyor.
Bilgi Mahallesi Muhtarı İhsan Oru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle ve bağlı mezrada 200 hanenin bulunduğunu söyledi.
Bölgede yaklaşık 14 bin küçükbaş hayvan olduğunu, mahallede yaşayanların hayvancılıkla geçindiğini anlatan Oru, kadınların sabah evden çıkıp akşama doğru ancak döndüğünü, bu nedenle çocukların yalnız kaldığını ifade etti.
- "Katırdan düşen kadınların elleri bacakları kırılıyor"
Oru, kadınların zorlu bir yolculuğun ardından koyunlardan sağdıkları sütten elde ettikleri yoğurt ve tereyağını satarak aile bütçesine katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Katırların geçtiği yollar kötü olduğu için kadınlarımız katırlardan düşüyor, elleri bacakları kırılıyor. Kaymakamımıza müracaatta bulunduk, bize söz verdi ve yayla yollarımızı yaptırdı. Köyümüzün 3 yaylası bulunuyor. İki yaylamızın yolu yapıldı şimdi buralara araçlarla gidiyoruz. Diğer yaylamızın yolu yarıya kadar yapıldı. Şimdilik katırlarla ulaşımı sağlıyoruz. İnşallah bu yaylamızın yolu da yapılır ve vatandaşlarımız yola kavuşur. Böylece katırdan düşme vakaları yaşanmaz. Yetkililere çok teşekkür ederiz, Allah devletimizden razı olsun."
Berivan Şerife Sarban ise saat 06.00'da uyandıklarını ve ev işlerini yaptıktan sonra yaylalara ulaşmak için zorlu bir yolculuğa çıktıklarını anlattı.
Günlerinin büyük bölümünün yollarda geçtiğini vurgulayan Sarban, "İşlerimizi bitirdikten sonra akşam yedi gibi ancak eve ulaşabiliyoruz. Yolculuk sırasında bazı kadınlar katırlardan düşerek yaralanıyor. Diğer iki yolumuz yapıldı. Bu yolumuz da yapılırsa artık rahat ederiz." dedi.
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