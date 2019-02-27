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Berkin Elvan davasında keşif kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:59 | Son Güncelleme

Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, mahkeme 10 Nisan'da olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Berkin Elvan davasında keşif kararı

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık polis F. D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmaya ayrıca taraf avukatları yer aldı. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan tanık polis memurları, sanık polis F. D.'yi tanımadıklarını ve o dönem olayın yaşandığı yerde görev almadıklarını söylediler.

ÜYE HAKİM İLE ELVAN AİLESİNİN AVUKATI TARTIŞTI

Tanık ifadeleri sonrası söz verilen Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, beyanda bulunurken üye hakimin telefonuyla uğraştığını iddia ederek tepki gösterdi. Atalay, "Hiçbir avukatın şunu kabul etmesi mümkün değil. Bir ölümün olduğu dosyada bir hakimin avukat beyanda bulunurken telefonuna bakıp gülümsemesi kabul edilemez. Kendinize gelin" dedi. Bunun üzerine üye hakim bağırarak, "Siz benim neye baktığımı bilemezsiniz. Yorum yapmak haddiniz değil. Siz kendinize gelin. Sizi ilgilendirmez" diye konuştu. Mahkeme başkanı araya girerek duruşmaya devam etti.

KEŞİF YAPILACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, Berkin Elvan ailesinin avukatlarının olay yerindeki keşif incelemesine yönelik taleplerini kabul etti. Keşfin 10 Nisan saat 10.30'da yapılmasına karar veren mahkeme, savcılık ve kolluk kuvvetlerine yazı yazılarak güvenlik önlemi alınmasını istedi. Mahkeme sanığın tutuklanması yönündeki talebin ise reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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berkin elvan gezi parkı

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