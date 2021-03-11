Belkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm yıldönümünde anılıyor!

Berkin Elvan, 16 Haziran 2013 tarihinde polis müdahalesi sırasında ağır yaralanarak komaya girmişti. Vefatının ardından cenazesine on binlerce kişi katılmıştı. Berkin için adalet arayışı hala devam ediyor. Birçok insan ölüm yıldönümü sebebi ile anılan Berkin Elvan’ın kim olduğunu araştırıyor. Berkin Elvan kimdir? Berkin Elvan neden öldü?

BERKİN ELVAN NEDEN ÖLDÜ?

Taksim Gezi Parkı protestoları, sadece umumi hizmette kullanılabilecek Taksim Gezi Parkı’na, Topçu Kışlası’nı imar izni olmadan yeniden inşasını engelleme amacı ile başlayan bir sivil toplum hareketi olarak kayıtlara geçmiştir. Protestolar sırasında olay yerinde bulunan Berkin Elvan, polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine ağır yaralanmış ve 269 gün komada kaldıktan sonra ise hayatını kaybetmiştir.

Berkin Elvan'ın yaralanmasına ilişkin devam eden soruşturmada 12 Mart 2014 tarihinde 4 polis memuru ifade vermiş, 18 polisin ise soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınmıştır. Polisin o zamana kadar varlığını inkâr ettiği, olay gününe ilişkin kamera kayıtları 17 Nisan 2014 tarihinde ortaya çıkmış. Görüntüler, inceleme için savcılık tarafından bilirkişilere gönderilmiştir.