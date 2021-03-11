HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Belkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm yıldönümünde anılıyor!

Belkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm yıldönümünde anılıyor!

11.03.2021 09:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Belkin Elvan kimdir? Berkin Elvan ölüm yıldönümünde anılıyor!

Berkin Elvan, 7 sene önce öldürüldüğünde 15 yaşındaydı. Gezi Parkı olayları sırasında polisin müdahalesi ile hayatını kaybetmişti. 269 gün boyunca komada kalan Berkin Elvan, 11 Mart 2014’te hayatını kaybetti. Bu sene mezarı başında anılacak olan Berkin Elvan’ın kim olduğu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Berkin Elvan kimdir?

Berkin Elvan, 16 Haziran 2013 tarihinde polis müdahalesi sırasında ağır yaralanarak komaya girmişti. Vefatının ardından cenazesine on binlerce kişi katılmıştı. Berkin için adalet arayışı hala devam ediyor. Birçok insan ölüm yıldönümü sebebi ile anılan Berkin Elvan’ın kim olduğunu araştırıyor. Berkin Elvan kimdir? Berkin Elvan neden öldü?

BERKİN ELVAN NEDEN ÖLDÜ?

Taksim Gezi Parkı protestoları, sadece umumi hizmette kullanılabilecek Taksim Gezi Parkı’na, Topçu Kışlası’nı imar izni olmadan yeniden inşasını engelleme amacı ile başlayan bir sivil toplum hareketi olarak kayıtlara geçmiştir. Protestolar sırasında olay yerinde bulunan Berkin Elvan, polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine ağır yaralanmış ve 269 gün komada kaldıktan sonra ise hayatını kaybetmiştir.

berkin elvan cenaze

Berkin Elvan'ın yaralanmasına ilişkin devam eden soruşturmada 12 Mart 2014 tarihinde 4 polis memuru ifade vermiş, 18 polisin ise soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınmıştır. Polisin o zamana kadar varlığını inkâr ettiği, olay gününe ilişkin kamera kayıtları 17 Nisan 2014 tarihinde ortaya çıkmış. Görüntüler, inceleme için savcılık tarafından bilirkişilere gönderilmiştir.

BERKİN ELVAN'IN CENAZESİ

Berkin Elvan'ın ölümü, Taksim Gezi protestolarının simgesi haline gelmiştir. Elvan'ın ölümünün ardından Şişli'nin Okmeydanı semtindeki bir cemevinde, on binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi. Cenazesi, yaklaşık 5 saatlik bir yürüyüşün ardından Feriköy Mezarlığı'na getirildi. Mezarlığa getirildiğinde Elvan'ın naaşı cenaze aracından alınarak omuzlarda taşındı ve sonrasında toprağa verildi.

Berkin Elvan’ın ölümünün 7. yıldönümünde İstanbul Feriköy’de bulunan mezarı ziyaret edilecek. Saat 12.00’de Berkin Elvan, mezarı başında anılacak.

berkin elvan cenaze 1

BERKİN ELVAN KİMDİR?

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında, 16 Haziran 2013 tarihinde Elvan, polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi üzerine ağır yaralandı. Elvan'ın ailesi olayın ekmek almaya giderken yaşandığını söylemiş, bazı haberlerde de olayın bu şekilde gerçekleştiği belirtilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Birçok noktada trafik felç olduBirçok noktada trafik felç oldu
Kadir suresi'nin önemi nedir?Kadir suresi'nin önemi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün sürekli haberlerdeyiz

ABD'den Kıbrıs açıklaması: Doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz

ABD'den Kıbrıs açıklaması: Doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi uzatabilir! Kritik teklif TBMM'den geçti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

Türkiye'nin yıllarca unutamayacağı tarih! Hayatımız bu haberle değişti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bozcaada'ya bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbullular dikkat! Birçok noktada trafik felç oldu

Birçok noktada trafik felç oldu

Deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son depremler listesi

Trabzon'da önemli keşif! M.Ö. 11 bin yılına aitler

Trabzon'da önemli keşif! M.Ö. 11 bin yılına aitler

Artvin'de barajlardaki sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı

Baraj suları çekilince ortaya çıktı

Doluluk seviyesine ulaşan çöp tesisinde ‘patlama' ve 'sızıntı’ tedirginliği

Çöp tesisinde ‘patlama' ve 'sızıntı’ tedirginliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.