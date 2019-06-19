Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı davada, gaz tüfeği kullanan sanığın kusurunun belirlenmesi için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 13. duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F. D, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görevli bulunduğu Van'dan katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, çok sayıda kişi de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada, daha önce alınan ara karar uyarınca bilirkişilere raporlarını ibraz etmek üzere süre verildiği ve bilirkişilerin raporlarını celse arası mahkemeye sunduğu belirtildi.

Tanık olarak dinlenilmesine karar verilen polis memuru 3 kişinin tanıklığına başvurulan duruşmada, Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay ile mahkeme heyetinde bulunan bir üye hakim arasında telefon tartışması yaşandı.