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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı davada, gaz tüfeği kullanan sanığın kusurunun belirlenmesi için, gaz tüfeği eğitmenleri ve olay yeri inceleme uzmanlarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetinden yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı davada, gaz tüfeği kullanan sanığın kusurunun belirlenmesi için yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 13. duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F. D, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görevli bulunduğu Van'dan katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, çok sayıda kişi de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada, daha önce alınan ara karar uyarınca bilirkişilere raporlarını ibraz etmek üzere süre verildiği ve bilirkişilerin raporlarını celse arası mahkemeye sunduğu belirtildi.

Tanık olarak dinlenilmesine karar verilen polis memuru 3 kişinin tanıklığına başvurulan duruşmada, Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay ile mahkeme heyetinde bulunan bir üye hakim arasında telefon tartışması yaşandı.

Beyanda bulunan Avukat Atalay'ın, "Kıdemli üye hakim telefonuyla ilgileniyor, dinlemiyor." demesi üzerine, elinde telefon olmadığını söyleyen hakim, ellerini kaldırıp ayağa kalkarak, "Avukat Bey, gelin bakın telefon var mı yok mu?" diye konuştu. Mahkeme heyeti başkanının araya girmesiyle tartışma sona erdi.

- Duruşma salonundan çıktı

Duruşmada sanık avukatı beyanda bulunduğu sırada konuşan Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, "Dünyada sizin yüzünüzden çocuk kalmadı." diyerek, duruşma salonundan ayrıldı.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, keşif sonrası sunulan bilirkişi raporunda, sanığın söz konusu eylemde kasten hareket edip etmediği hususunda, kusur oranlarına ilişkin bir değerlendirme olmadığına dikkati çekerek, yeni bilirkişi raporu alınmasını hükme bağladı.

Sanığın zet tüfeği kullanması sırasında talimatlara aykırı hareket edip etmediği, olayda kusuru olup olmadığı hususunun, dosyadaki Adli Tıp Kurumu, Jandarma Kriminal Laboratuvarları ve diğer bilirkişi raporları, zet tüfeği ve kapsülünün özellikleri, olay anına ilişkin görüntülerle diğer deliller göz önüne alınarak düzenlenecek yeni raporda belirtilmesine karar veren heyet, dosyanın İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı'nda görevli iki gaz tüfeği eğitmeninden ve bir olay yeri inceleme uzmanından oluşturulacak 3 kişilik bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

Heyet duruşmayı 25 Eylül'e erteledi.

- İddianameden

İddianamede, Gezi Parkı odaklı olaylara katılanların olay günü otoyolu kapattığı, bunun üzerine olay yerine giden polislerin gruptakileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı hatırlatılarak, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatılıyor.

Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, raporlar ışığındaki delillere göre Elvan'ın başına gaz fişeği atan kişinin sanık polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği bilgisi yer alıyor.

İddianamede, sanık F.D'nin "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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