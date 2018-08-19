Berlin'de Angela Merkel ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme öncesinde açıklama yapan Merkel, Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmeye işaret ederek, dünyadaki ciddi ihtilaflara çözüm bulmak için bu diyaloğun sürmesi gerektiğini belirtti.

"İDLİB VE ÇEVRESİNDE FELAKET YAŞANMASINI ÖNLEMELİYİZ"

Merkel, görüşmede Suriye'nin önemli bir konu başlığı olacağını vurgulayarak, "İdlib ve çevresinde insani felaket yaşanmasını önlememiz gerekiyor." diye konuştu.

Suriye'de çatışmaların azaldığını gördüklerine ancak bunun barışın sağlandığı anlamına gelmediğine dikkati çeken Merkel, bu nedenle 'Small Group' üyesi Almanya'nın siyasi sürecin başlatılmasını istediğini aktardı.

Merkel, BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'nın çalışmalarını da desteklediklerini belirtti.

Görüşmede İran'ın da gündeme getirileceğini ifade eden Merkel, Almanya'nın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan yana olduğunu, ancak İran'ın Yemen'deki balistik füze programı ve Suriye'deki durumla ilgili faaliyetlerini endişeyle izlediklerini kaydetti.

Merkel, Ukrayna'daki ihtilafa da değinerek, bu konunun Minsk Anlaşması temelinde ele alınması gerektiğini söyledi.