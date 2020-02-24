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Berlin'de kiralar beş yıllığına donduruldu

24.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de kiralar, eyalet hükümetinin kararıyla beş yıllığına donduruldu. Kentten orta sınıfın göçünü engellemeyi amaçlayan yasa Pazar günü yürürlüğe girdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kiralar, eyalet hükümetinin kararıyla beş yıllığına donduruldu. Kentten orta sınıfın göçünü engellemeyi amaçlayan yasa Pazar günü yürürlüğe girdi.

3 milyon 700 bin nüfuslu kentte kiraların son 10 yılda yüzde 104 oranında artarak metrekare başına ortalama 11,60 Euro'ya yükseldiği belirtiliyor.

1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra çok sayıda sanatçı ve Bohem yaşam tarzı süren birçok kişi Berlin'e akın ederken, kiraları ödemekte zorlanan pek çok başkent sakini diğer kentlere gitmek zorunda kalmıştı.

Berlin'de çok az kişinin ev sahibi olduğu belirtiliyor. Kentte kiralık ev sayısı 1,5 milyon civarında. Yeni yasayla 2014'ten sonra inşa edilmiş evlerin kiraları, metrekare başına bir Euro artırılabilecek.

Kiralara tavan getirildi

Deutsche Welle'nin haberine göre yasa uyarınca kiralara metrekare başına 9,80 Euro tavanı getirildi.

New York, Viyana, Madrid ve Barcelona ve Amsterdam'ın yanı sıra ABD'de dört eyalette benzer yasalar yürürlükte.

Küresek emlak danışmanlık şirketi Knight Frank'e göre, nüfusu her yıl 40 bin kişi artan Berlin'de kiralar 2017-2018 arasında yüzde 21 oranında yükseldi.

Mietenwatch adlı kuruluşun tahminlerine göre tek başına yaşayan ve ortalama maaş alan kişiler için kirası uygun olan evlerin oranı sadece yüzde 4,4.

Berlin'de kira artışlarına karşı protestolar düzenlenmiş ve referandum için internet üzerinden imza kampanyaları başlatılmıştı.

Eyalette sol partilerin kontrolündeki koalisyon hükümeti tarafından alınan karar, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratlar tarafından eleştirildi.

Partinin açıklamasında kiraları dondurma kararının kentteki konut sorununun çözülmesine faydası olmayacağı savunuldu.

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