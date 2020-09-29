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Berlin’de toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 13:13 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplu taşıma çalışanlarının “uyarı grevine” gitmesi sonucu ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı.Almanya’nın en büyük işçi sendikalarından VERDİ üyesi olan 87 bin toplu taşıma çalışanı uyarı grevi başlattı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplu taşıma çalışanlarının “uyarı grevine” gitmesi sonucu ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı.
Almanya’nın en büyük işçi sendikalarından VERDİ üyesi olan 87 bin toplu taşıma çalışanı uyarı grevi başlattı. Uyarı greviyle, belediyelerin oluşturduğu Yerel İşverenler Derneği VKA’ya baskı yapılarak, toplu taşımada çalışan yaklaşık 87 bin kişi için ülke çapında tek tip bir toplu iş sözleşmesine ikna edilmesi hedefleniyor. VERDİ, ülke çapında tek tip sözleşmenin yanı sıra izin hakkı, gençlerin teşviki, Berlin’de haftalık çalışma saatlerinin tam maaşla 39’dan 36,5 saate düşürülmesi gibi taleplerde de bulunuyor.

“Çalışanlarla alay ediliyor”
Konuyla ilgili olarak VERDİ Başkan Yardımcısı Christine Behle, 20 yıllık kemer sıkma politikasının sona erdirilmesini istedi. Yerel toplu taşımanın ülke çapında zor durumda olduğunu söyleyen Behle, dayanmanın sınırlarına ulaşıldığı uyarısında bulundu. Behle, "İşverenlerin müzakere etmeye bile hazır olmaması, çalışanlarla alay edildiğini gösteriyor. Trafiğin tersine dönmesi için her türlü çabayı baltalıyor. Bu, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteren sadece bir uyarı grevidir” dedi.

Şehirde trafik tıkandı
Başkent Berlin’de de gece saat 03.00’ten öğlen 12.00 ‘ye kadar metrolar, tramvaylar ve otobüsler çalışmadı. Sadece bazı otobüsler ile şehir içi banliyö treni Berlin S-Bahn faaliyetine devam etti. Grev nedeniyle aracı olmayan pek çok Berlinli işine ya gidemedi ya da geç kaldı. Taksi bulabilenler taksiyle, bulamayanlar bisikletle, elektrikli scooterle gideceği yere ulaşmaya çalıştı. Taşıma grupları oluşturanlar da oldu. Şehirde araç trafiğinin anormal derecede artması üzerine, trafikte tıkanmalar yaşandı. Grevden haberi olmayan bazı vatandaşlar ise uzun süre duraklarda beklemeye devam etti.
Şehrin toplu taşıma işletmesi BVG, toplamda 14 bin 600 çalışanıyla ülkenin en büyük toplu taşıma işletmesi konumunda. Sadece geçen sene yaklaşık 1 milyar kişi Berlin’de BVG toplu taşıma araçlarını kullandı.
İşveren ile sendika arasında geçen hafta yürütülen ikinci tur müzakerelerde bir sonuca varılamazken, üçüncü tur müzakerelerin 22-23 ekim tarihinde yapılması planlanıyor.

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