Berlin’de toplu taşıma çalışanlarının grevi hayatı felç etti

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplu taşıma çalışanlarının “uyarı grevine” gitmesi sonucu ulaşımda büyük aksaklıklar yaşandı.

Almanya’nın en büyük işçi sendikalarından VERDİ üyesi olan 87 bin toplu taşıma çalışanı uyarı grevi başlattı. Uyarı greviyle, belediyelerin oluşturduğu Yerel İşverenler Derneği VKA’ya baskı yapılarak, toplu taşımada çalışan yaklaşık 87 bin kişi için ülke çapında tek tip bir toplu iş sözleşmesine ikna edilmesi hedefleniyor. VERDİ, ülke çapında tek tip sözleşmenin yanı sıra izin hakkı, gençlerin teşviki, Berlin’de haftalık çalışma saatlerinin tam maaşla 39’dan 36,5 saate düşürülmesi gibi taleplerde de bulunuyor.

“Çalışanlarla alay ediliyor”

Konuyla ilgili olarak VERDİ Başkan Yardımcısı Christine Behle, 20 yıllık kemer sıkma politikasının sona erdirilmesini istedi. Yerel toplu taşımanın ülke çapında zor durumda olduğunu söyleyen Behle, dayanmanın sınırlarına ulaşıldığı uyarısında bulundu. Behle, "İşverenlerin müzakere etmeye bile hazır olmaması, çalışanlarla alay edildiğini gösteriyor. Trafiğin tersine dönmesi için her türlü çabayı baltalıyor. Bu, durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteren sadece bir uyarı grevidir” dedi.