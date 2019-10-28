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Berlin'deki bir camiye, İslam düşmanlığı içeren mektup gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 23:45 | Son Güncelleme

Berlin İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül: - "Yabancı ve Müslüman düşmanlığının Almanya'da arttığını hissediyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin'deki bir camiye, İslam düşmanlığı içeren mektup gönderildiği bildirildi.

Berlin İslam Federasyonu (İF) Başkanı Murat Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İF'ye bağlı bir camiye bugün posta yoluyla İslam düşmanlığı içeren mektup ulaştığını belirtti.

Mektubu polise götürdüklerini ifade eden Gül, "Müslümanlara karşı ırkçılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

Gül, cami derneği yönetimiyle, daha fazla hedefe konulmaması için caminin ismini açıklamama kararı aldıklarını ve bunun da anlayışla karşılanmasını kaydetti.

"Yabancı ve Müslüman düşmanlığının Almanya'da arttığını hissediyoruz." diyen Gül, Almanya'nın güvenli ülkelerden biri olduğunu, buna halel getirilmemesi için güvenlik birimlerinin tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Thüringen eyaletinde dün yapılan seçimlerde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin oylarını ciddi oranda arttırdığına da işaret eden Gül, siyasetçilerin aşırı sağa karşı mücadeleyi artırmasını istedi.

Gül, Alman hükümetinin antisemitizmle mücadele görevlisini atadığı gibi Müslüman karşıtlığıyla mücadele görevlisini de atamasını talep ederek, böylelikle Müslüman ve İslam karşıtlığına karşı mücadelenin daha iyi koordine edilebileceğini kaydetti.

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Almanya Berlin Berlin İslam Federasyonu (İF) Başkanı Murat Gül mektup Müslüman karşıtlığı

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