Beş çocuk annesi çatlak izlerini ve göğüslerini eleştirenlere bakın nasıl cevap veriyor

En büyüğü 7 yaşında olan beş çocuk annesi Brenda Stearns, vücut çatlaklarıyla ve sarkan göğüsleriyle gurur duyan bir anne.

Her hamilelik sonrası yaşadığı vücut değişimlerini instagram hesabında paylaşan Brenda, çocuk sahibi olmasıyla beraber yaşadığı iniş çıkışları kendisi gibi anne olan kadınlarla paylaşıyor.

Ancak Brenda, sıksık sosyal medya kullanıcılarının zorbalığıyla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Genç kadın, karşılaştığı 'zorbalık' hakkında şöyle konuşuyor:'' Her hamileliğim ayrı bir serüven ayrı bir iz ayrı bir çatlaktı. Göğüslerimin şekli değişiyor, sarkıyordu. Ancak kadın yapısının ne kadar mükemmel olduğunu düşündüm her zaman. Ve bu deneyimlerimi annelerle paylaşıyorum. Ancak bunu perdenin arkasından yazan bazı kişilere analatamıyorsunuz. Bizi kusurlu olarak görmek istiyorlar ve iğrenç buluyorlar. Kimin umurunda? Ne kadar mükemmel olduğumuzu hatırlatmak için buradayım.''

'Vücudum içimde beş yaşam taşıdı, gururluyum' diyen ABD'li kadını Instagram'da 25 bin kişi takip ediyor.



