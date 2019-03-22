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Beş çocuk annesi çatlak izlerini ve göğüslerini eleştirenlere bakın nasıl cevap veriyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 22.03.2019 17:33 | Son Güncelleme

5 çocuk annesi Brenda Stearns, 'çatlak izlerin ve göğüslerin iğrenç' diyen sosyal medya kullanıcılarına inat hamilelik sonrası vücudunu sergilemeye devam ediyor. Stearns, diğer annelerin de hamilelik sonrası vücutlarını sevmelerini sağlama görevini üstleniyor.

Beş çocuk annesi çatlak izlerini ve göğüslerini eleştirenlere bakın nasıl cevap veriyor

En büyüğü 7 yaşında olan beş çocuk annesi Brenda Stearns, vücut çatlaklarıyla ve sarkan göğüsleriyle gurur duyan bir anne.

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Her hamilelik sonrası yaşadığı vücut değişimlerini instagram hesabında paylaşan Brenda, çocuk sahibi olmasıyla beraber yaşadığı iniş çıkışları kendisi gibi anne olan kadınlarla paylaşıyor.

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Ancak Brenda, sıksık sosyal medya kullanıcılarının zorbalığıyla karşı karşıya kaldığını söylüyor. Genç kadın, karşılaştığı 'zorbalık' hakkında şöyle konuşuyor:'' Her hamileliğim ayrı bir serüven ayrı bir iz ayrı bir çatlaktı. Göğüslerimin şekli değişiyor, sarkıyordu. Ancak kadın yapısının ne kadar mükemmel olduğunu düşündüm her zaman. Ve bu deneyimlerimi annelerle paylaşıyorum. Ancak bunu perdenin arkasından yazan bazı kişilere analatamıyorsunuz. Bizi kusurlu olarak görmek istiyorlar ve iğrenç buluyorlar. Kimin umurunda? Ne kadar mükemmel olduğumuzu hatırlatmak için buradayım.''

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'Vücudum içimde beş yaşam taşıdı, gururluyum' diyen ABD'li kadını Instagram'da 25 bin kişi takip ediyor.

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In the past seven years of non stop breastfeeding (add to that five pregnancies, a few months of tandem nursing and an overload of hormones) I have seen my tatas transform and evolve into many shapes and sizes, from perky and round to flat pancake boobs!! But one thing I have learned is that women’s breasts are absolutely, legitimately, mind-bogglingly magical!!. ⨀⨀ ☉☉ ⦿⦿ Here’s to b(•)(•)bs everywhere, you’re beautiful and perfect and don’t you for one second forget that!!!. . *18 days postpartum and loving my wrinkly jiggly muffin top * #normalizebreastfeeding #breastfeeding #breastfeedingmama #breastfeedingworldweek @normalizebreastfeeding @normalizebreastfeedingofficial @normalizeandcelebrate @breastfeeding_world @breastfeedwithoutfear @breastfeedingmommas @breastfeedingmagazine #this_is_postpartum

b r e n d a (@she_plusfive)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
Brenda Stearns hamilelik sonrası vücut

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