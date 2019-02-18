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"Beş yıldızlı" hastane odasında annelere kuaför hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:25 | Son Güncelleme

Samsun'da normal doğum oranını artırmak amacıyla beş yıldızlı otel konforundaki hastane odasında su dolu jakuzide doğum yapan annelere ücretsiz kuaför hizmeti de sunuluyor - Hastane bünyesinde çalışan kadın kuaförü, anne adaylarına doğum öncesi ve sonrasında istedikleri zaman motivasyon sağlamak amacıyla saç bakımı ve makyaj yapıyor - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Eda Türe: - "Doğum yapan veya yapacak anne adaylarımız dışarıdan kuaförlük hizmeti alamadığı için biz de bu hizmeti onların ayağına getirdik"

İLYAS GÜN - Sağlık Bakanlığının normal doğum oranını artırmak amacıyla suda doğumu teşvik ettiği 9 pilot il arasında yer alan Samsun'da anne adayları, beş yıldızlı otel konforundaki hastane odasında jakuzide doğum yapmanın yanı sıra ücretsiz kuaför hizmeti de alma imkanı buluyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında geçen yıl beş yıldızlı otel konforunda oluşturulan özel odalarda çift kişilik yatak, bebek beşiği, oturma grubu, jakuzi, özel banyo ve tuvalet, buzdolabı ve televizyon bulunuyor.

Odalarda kalan anne adayları, istedikleri zaman ücretsiz kuaför hizmeti de alabiliyor. Hastane bünyesinde çalışan bayan kuaförü, anne adaylarına doğum öncesi ve sonrasında istedikleri zaman motivasyon sağlamak amacıyla saç bakımı ve makyaj yapıyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Eda Türe, anne ve anne adaylarının hastane ortamında kendilerini daha iyi hissetmeleri için onlara kuaförlük hizmeti de vermeye başladıklarını söyledi.

Türe, "Hastanemizde beş yıldızlı otel konforunda keyifli doğum ünitelerimiz var. Burada suda doğum, yani jakuzide doğum yapan anne adaylarına yeni bir hizmet olarak kuaförlük hizmeti vermeye başladık. Doğum yapan veya yapacak anne adaylarımız dışarıdan kuaförlük hizmeti alamadığı için biz de bu hizmeti onların ayağına getirdik." dedi.

- "Eğlenceli ve güzel oldu"

Anne adayı Huriye Eryılmaz ise Tokat'ın Erbaa ilçesinden Samsun'a doğum yapmaya geldiğini anlatarak, "Keyifli doğum ünitesi olan odada kalarak doğumu bekliyorum. Zaten odadan çok memnun kaldım ama kuaförlük hizmeti verildiğini bilmiyordum. Öğrenince ben de hastaneye başvurdum. Burada saç bakımı ve makyaj yaptırdım. Eğlenceli ve güzel oldu." ifadesini kullandı.

Hastanede bir kız çocuğu dünyaya getiren Tuba Ortak da sabah hastanede normal doğum yaptığını, sonrasında kuaförlük hizmeti aldığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

- "Anneler mutlu olunca ben de mutlu oluyorum"

Kuaför Nurhan Özkan da hamile ve doğum yapanlara ilk kez hizmet verdiğini söyleyerek, "Anne ve anne adayları motive olduğu zaman ben de mutlu oluyorum. Severek yaptığım bir iş. Anneleri güzelleştirmek, dünyayı güzelleştirmeye bedeldir." şeklinde konuştu.

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