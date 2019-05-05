Besiciler yaylalarda karın kalkmasını bekliyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan, kışı daha sıcak bölgelerde geçiren besiciler, yaylalara dönmekte zorluk yaşadı.

Karlıova'da hayvanlarla yaylaya göç etme geleneği sürüyor.

Hayvan sahipleri, çetin geçen kış koşullarında hayvanları ile daha sıcak bölgelere göç ediyor.

İlkbahar ile kışı geçirdikleri sıcak bölgelerden memleketlerine dönen besiciler, kar sürprizi ile karşılaştı.

Yaylalarda karın erimediğini gören besiciler, sürüleri ile yolun açılması için ovada bekleyişlerini sürdürüyor.

Besicilerden Halife Harmancı, yaptığı açıklamada, kış mevsiminin Karlıova'da çetin geçtiğini söyledi.

Hayvanlarla köyde karın erimesini beklediklerini belirten Harmancı, "Yaklaşık 15 gün daha hayvanları burada otlattıktan sonra yaylaya çıkacağız." dedi.

Kış mevsimini Diyarbakır'da, yaz aylarını ise Karlıova'da geçirdiklerini anlatan Muhammed Harmancı da Kargapazarı köyünde karın erimemesi nedeniyle yaylaya çıkamadıklarını söyledi.

Harmancı, karın erimesini beklerken de hayvanlarını çayırda otlattıklarını kaydetti.

Yusuf Turkan ise tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu, Diyarbakır'dan bu yıl erken geldiklerini dile getirdi.

Yaylaya gitmek istediklerini ancak yolun kapalı olduğunu anlatan Turkan, "Şu an tüm sürüleri köyün çayır ovasında bekletiyoruz. Hayvanları burada otlatıyoruz." diye konuştu.

