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Besicinin umudu otlar yangında kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:16 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde besicilikle geçimini sağlayan 5 ailenin kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 150 ton ot yandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çıkan yangında, besicilikle geçimini sağlayan ailelerin kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 150 ton ot kül oldu.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aras köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan 5 ailenin otlarının bulunduğu alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ve kendi çabalarıyla söndüremeyen köylüler, durumu Taşlıçay ve Ağrı Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Köye gelen itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle gittikçe büyüyen yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Yangında yaklaşık 150 ton ot yandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı besici itfaiye Ot yangın

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