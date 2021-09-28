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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçında Ajax'a 2-0 yenildi

28.09.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaştı. 11 eksikle Ajax deplasmanına çıkan Beşiktaş, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi 2-0 kaybetti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçında Ajax'a 2-0 yenildi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaştı.

11 eksikle Ajax deplasmanına çıkan Beşiktaş, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi 2-0 kaybetti.

Ev sahibi Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sébastien Haller kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde henüz puanla tanışamazken iki maçını da kazanan Ajax puanını 6 yaptı.

Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ta 72. dakikada sakatlanan Umut Meraş'ın yerine 18 yaşındaki Berkay Vardar oyuna girdi.

NTV Spor'un haberine göre böylece Berkay Vardar, Beşiktaş A Takımı'nda ilk resmi maçına Ajax deplasmanında çıkmış oldu.

Siyah-beyazlı ekip sahaya 11 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero, Ajax karşısında forma giyemedi.

Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

Avrupa'daki deplasmanlarda puan sıkıntısı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile deplasmanda karşılaştı. 11 eksikle Ajax deplasmanına çıkan Beşiktaş, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi 2-0 kaybetti.

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Habertürk'e göre siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son dokuz dış saha maçının sadece birini kazanabildi.

2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer sekiz dış saha mücadelesinde iki beraberlik ve altı yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 22 gol gördü.

Beşiktaş, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan da 3-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında dört kez sahaya çıktı.

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türkiye futbol tarihine geçmişti.

Bu sonuçla Türkiye takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 226. mücadelesine çıktı.

Avrupa kupalarında geride kalan 225 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kuran Beşiktaş, 94 karşılaşmayı mağlup tamamladı, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa'da rakip fileleri 297 kez havalandıran takım, kalesinde ise 329 gol gördü.

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