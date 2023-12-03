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Beşiktaş'ta 11 katlı bina yıkım sırasında aniden çöktü, sulama yapan görevli son anda kurtuldu! O anlar kamerada

03.12.2023 18:17 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta 11 katlı bina iş makinesi ile yıkımı sırasında çöktü. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında toz çıkmaması için sulama yapan bir görevli ise son anda kurtuldu. Dökülen molozlardan 3 aracın hasar gördüğü belirtildi.

Beşiktaş'ta 11 katlı bina yıkım sırasında aniden çöktü, sulama yapan görevli son anda kurtuldu! O anlar kamerada

Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde 11 katlı binanın iş makinesi ile yıkımı yapıldığı sırada bina aniden çöktü. Molozlar ise yola düştü. Dökülen molozlardan 3 araç hasar gördü.

SULAMA YAPAN GÖREVLİ SON ANDA KURTULDU! İŞTE O ANLAR

Binanın yıkıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Görüntülerde, iş makinesi ile yıkımın yapıldığı sırada binanın aniden çöktüğü görülüyor.

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Görüntülerde ayrıca, yıkılma sırasında toz çıkmasın diye sulama yapmaya çalışan görevlinin son anda atlayarak yıkılan binanın altında kalmaktan kurtulduğu da görülüyor.

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(DHA)

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bina beşiktaş
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