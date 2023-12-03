Beşiktaş'ta skandal olay! Araçlarından inen grup caddeyi trafiğe kapattı

Beşiktaş'ta bir grup, asker uğurlama konvoyu yaparken otomobil ve motosikletleriyle caddeyi trafiğe kapattı. Olay, akşam saatlerinde Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Asker uğurlama konvoyu yapan bir grup, otomobil ve motosikletlerle caddeyi trafiğe kapattı.

YOLUN ORTASINDA İNEREK ASKERE GİDECEK ARKADAŞLARINI HAVAYA ATTILAR!

Araçlarından inerek yolun ortasında askere gidecek olan arkadaşlarını havaya atan grup, bir süre sonra araçlarına binerek kornalar eşliğinde ilerledi.

O anlar trafikte ilerlemeye çalışan otobüsün yolcusu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, asker konvoyu yapan grubun yolu kapattığı ve otomobillerin camından sarkarak eğlenenler görülüyor.

(DHA)







