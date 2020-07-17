Beşiktaş'ta tekne kaptanı ölü bulundu!

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme Sahilinde meydana geldi. Özel bir teknede kaptan olarak çalışan Özer Ufuk İstikbal'e ulaşamayan aile yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine tekneye gelen polis ekipleri ise kaptan İstikbal'i banyo kısmında yerde hareketsiz bir şekilde bulurken sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kaptan İstikbal'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatılarak teknede incelemelerde bulunurken Cumhuriyet Savcısı da çalışmaları yerinde takip etti.

ACI HABERİ ALAN AİLE YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Acı haberi duyarak olay yerine gelen İstikbal'in yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Özer Ufuk İstikbal'in 4 yıldır aynı teknede çalıştığı öğrenildi. Kaptan İstikbal'in kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmiş olabileceğinden şüphelenilirken kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin soruşturması sürüyor. (DHA)

