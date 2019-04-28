Beşiktaş'ta aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta aynı iş yerinde çalışan 3 arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra iş çıkışında bir arkadaşını öldürüp iki arkadaşını da silahla yaralayan saldırgan M.C.G olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından bir taksinin içinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli M.C.G öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Olay Etiler Levent Çarşı'da dün saat 00.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir restoranda çalışan 25 yaşındaki M.C.G aynı yerde çalıştığı Z.H (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya daha sonra iş arkadaşları M.H ve V.A da karıştı. Tartışma bir süre sonra son bulurken, M.C.G iş çıkışı Z.H'yi Beşiktaş Çarşı'da beklemeye başladı. Z.H'nin geldiğini gören M.C.G yanındaki silahı çıkartarak Z.H'ye ateş etti. Z.H vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli daha sonra yaklaşık 200 metre ileride tartıştığı diğer iş arkadaşları M.H ve V.A'ya da rastladı. M.H ve V.A'yı da vuran M.C.G daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla M.H ve V.A ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan V.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli'nin bindiği taksiyi tespit eden ekipler olaydan kısa bir süre sonra M.C.G'yi Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde taksi içerisinde silahıyla birlikte kıskıvrak yakaladı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği'ne getirilen şüpheli M.C.G öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

