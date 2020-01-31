Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi 

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi. Mahkeme sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berrak Karaoğlu getirildi. Müşteki öğretmen Şüheda Nur Eriş duruşmaya katılmazken, müştekiyi avukatları temsil etti. Sanık avukatı da duruşmada hazır bulundu.

"BİLİNÇSİZLİK HALİYLE YAŞANDI"

Duruşmada, tutuklu sanık Berrak Karaoğlu savunma yaparak, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yazmış olduğu savunmasının Adli Tıp Kurumu'ndan cezaevine dönerken kaybolduğunu belirtti. Sanık Karaoğlu, "Bunun kayıtlara geçmesini rica ediyorum. Aynı anda reçetemi de kaybettim. Yazılı bir savunma hazırladım bunu da mahkemenize sunuyorum. Bariz bir sarhoşlukla tokat atıyorum. Kadına şiddet var diye bağırdığım şekilde provokasyon yapılmıştır. Kamuoyunda hastalığımın arkasına sığındığım yansıdığı için söylemek isterim. Ben hastalığımdan hiç bahsetmedim. Söz konusu eylem ister sarhoşluk, ister hastalıktan olsun tam bir bilinçsizlik haliyle bir anlık yaşanmıştır" dedi.