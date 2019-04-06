BEŞİKTAŞ'TA HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI, YARALILAR VAR (1)

Haber-Kamera: Cemil \u00d6ZDEM\u0130R\/\u0130STANBUL DHA\nBe\u015fikta\u015f, B\u00fcy\u00fckdere Caddesi'nde \u00d6zel Halk Otob\u00fcs\u00fc kaza yapt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da ambulans sevk edilirken, yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu belirtiliyor.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n--------------------\n-Olay yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsan\u0131z...Esenyurt'ta 3 binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131 alev alev yand\u0131\u00c7ukura g\u00f6m\u00fcl\u00fc kedi ve k\u00f6pek \u00f6l\u00fcleri bulundu
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