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Beşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı.  Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Beşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayak

İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı.
Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Akıl, patronun kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü. Aynı kişinin mekandaki bir çok çalışana tokat atarken görüntüleri de paylaşıldı.
Kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşteriler uyguladığı şiddetle gündeme gelen mekan kapanmıştı.

(FOTOĞRAF)

Beşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayakBeşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayakBeşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayakBeşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayak

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