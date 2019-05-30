Beşiktaş'ta patrondan çalışanlara dayak

İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanının sahibi personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Mekanda çalışan Gaye Akıl, şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Akıl, patronun kendisine ve yanındaki arkadaşına ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle vurduğunu öne sürdü. Aynı kişinin mekandaki bir çok çalışana tokat atarken görüntüleri de paylaşıldı.

Kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşteriler uyguladığı şiddetle gündeme gelen mekan kapanmıştı.

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