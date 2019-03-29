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Beşiktaş’ta taksicilerin trafik kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ta trafik ışıklarında duran iki taksici bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

Beşiktaş’ta trafik ışıklarında duran iki taksici bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Öfkeli taksicileri bazı vatandaşlar ayırmaya çalışırken, bazıları da o anları film izler gibi izledi. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Beşiktaş’ta trafik ışıklarında duran iki taksici bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taksicileri bazı vatandaşlar ayırmaya çalışırken bazı vatandaşlar da o anları film izler gibi izledi. Taksicilerin trafikteki kavgası saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki taksicinin kavga ettiği görülüyor. Çevrede bulunan bazı vatandaşların kavgayı izlediği görülürken, bazılarının da ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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