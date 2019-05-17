BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

*Mahkeme heyeti, 4 sanığı 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.
*9 sanığın dosyası ayrıldı.
Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 4 sanığı 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.
KARAR DURUŞMASI YAPILDI
İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını açıkladı.
4 SANIĞA 47'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI
Tutuklu sanıklar Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, bu 4 sanığı "Tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Tehlikeli madde bulundurmak", "Kamu malına zarar verme" ve "Mala zarar verme" suçlarından da toplam 4 bin 890'ar yıl hapis cezası verdi.
10 SANIĞA DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS CEZASI VERİLDİ
10 sanığa "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti,
bu 10 sanığı ayrıca "Tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "Tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme", "Tehlikeli madde bulundurma", "Kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "Mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından da 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırdı. 4 sanık ise "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası aldı. 9 sanığın dosyası ise ayrıldı. Bir sanığın da tahliyesine hükmedildi.
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