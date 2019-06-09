Beşiktaş'taki trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan otomobildeki şüphelilerden birinin babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya makas atarak ilerlerken neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T. Bağcılar'daki adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet T. işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Mehmet T. çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" dedi.

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunduğu belirtilen diğer şüpheli Abdülsamet T, de Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik denetimleri sırasında gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

