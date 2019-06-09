HABER

Beşiktaş'taki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 18:36 | Son Güncelleme

4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan otomobildeki şüphelilerden birinin babası gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan otomobildeki şüphelilerden birinin babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya makas atarak ilerlerken neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdülsamet T.'nin babası Mehmet T. Bağcılar'daki adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet T. işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Mehmet T. çıkışta basın mensuplarının soruları üzerine "Ben vurmadım vuranın arkadaşının babasıyım. Ambulansı aradım. Kaçmadım" dedi.

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunduğu belirtilen diğer şüpheli Abdülsamet T, de Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafik denetimleri sırasında gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Karacabey-Bursa yolunda tatil dönüşü uzun trafik kuyruğuKaracabey-Bursa yolunda tatil dönüşü uzun trafik kuyruğu
Tatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk olmadıTatilciler erken döndü, trafikte yoğunluk olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Çağlayan Adliyesi TEM Otoyolu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Mbappe için öyle bir karar verildi ki...

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Ivana Sert 800 TL ödemişti! Bir lahmacun bakın kaç lira

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batan 115 metrelik geminin arka bölümü sudan çıkarıldı

2 yıl sonra denizden çıkarıldı!

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit olan askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

Dikkat! Meteoroloji uyardı: Hafta boyunca devam edecek

Pençe Harekatı'nda PKK'ya ait mağara ve sığınaklar imha ediliyor

4 girişi, 13 odası var!

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

Trabzon'daki taciz olayında flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.